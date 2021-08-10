山西陽泉／平定刻花瓷之鄉

刻花瓷是中國傳統陶瓷中的珍品。山西平定刻花瓷歷史悠久，以獨特的材質、複雜的燒製工藝和古樸自然的藝術風格而名揚天下。一件件線條流暢、圖案簡約的藝術品，充分展示出北方陶瓷的粗獷與渾厚。

平定是「中國刻花瓷之鄉」。平定刻花瓷不同於其他陶瓷工藝，採用的是「濕作法」，在坯體未乾之前就要施釉，當坯體達到七、八成乾時，進行刻花裝飾。平定黑釉刻花陶瓷，採用冠莊高嶺粘土，經陳腐、除鐵、配料、研磨、蒸空、練泥等幾十道工序製坯。在坯胎未乾前，匠人以刀代筆刻花，一氣呵成。

平定黑釉刻花陶瓷，採用黑白兩色為主要表現手段，經過特殊燒造和窯變而成，具有融材質美、裝飾技巧美、形象簡潔美、造型古樸美於一身的藝術特點。

近年來，平定刻花瓷在裝飾技巧上有重大創新，開發出全新工藝；在釉色方面創造了許多新品種，不同釉色的同一產品，更增加了藝術趣味。在創作理念上，融入了現代思維，使之更具文化價值和審美價值。