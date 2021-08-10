聽新聞
test
0:00 / 0:00

山西陽泉／平定刻花瓷之鄉

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
平定刻花瓷，展示出北方陶瓷的粗獷與渾厚。 圖／本報山西陽泉傳真
平定刻花瓷，展示出北方陶瓷的粗獷與渾厚。 圖／本報山西陽泉傳真

刻花瓷是中國傳統陶瓷中的珍品。山西平定刻花瓷歷史悠久，以獨特的材質、複雜的燒製工藝和古樸自然的藝術風格而名揚天下。一件件線條流暢、圖案簡約的藝術品，充分展示出北方陶瓷的粗獷與渾厚。

平定是「中國刻花瓷之鄉」。平定刻花瓷不同於其他陶瓷工藝，採用的是「濕作法」，在坯體未乾之前就要施釉，當坯體達到七、八成乾時，進行刻花裝飾。平定黑釉刻花陶瓷，採用冠莊高嶺粘土，經陳腐、除鐵、配料、研磨、蒸空、練泥等幾十道工序製坯。在坯胎未乾前，匠人以刀代筆刻花，一氣呵成。

平定黑釉刻花陶瓷，採用黑白兩色為主要表現手段，經過特殊燒造和窯變而成，具有融材質美、裝飾技巧美、形象簡潔美、造型古樸美於一身的藝術特點。

近年來，平定刻花瓷在裝飾技巧上有重大創新，開發出全新工藝；在釉色方面創造了許多新品種，不同釉色的同一產品，更增加了藝術趣味。在創作理念上，融入了現代思維，使之更具文化價值和審美價值。

延伸閱讀

30萬元獎落誰家 台灣國際木雕競賽14件出列候選

警戒降級！阿伯幫10女代付聯誼費 替2兒找姻緣

愛馬仕捕捉神話飛馬！工藝腕表結合琺瑯金雕、麥稈鑲嵌

兩岸青年工藝傳承線上交流 89萬人收看

相關新聞

平潭旅遊島五周年 兩岸文旅融合拓展

在福建省平潭綜合實驗區，143名台灣導遊通過換證考核取得福建省台灣導遊專用證，101名台灣導遊通過採信認證獲得執業資格，...

上海推中醫藥教改 中西醫並重

上海將探索院校教育和現代師承教育相結合新模式，在所有醫學院校的本科階段開設中醫的必修課程，臨床醫學專業主幹課程教材也應有...

浦西第一高樓 徵集全球設計

號稱著眼全球視野、對標世界一流的「浦西第一高樓」上海北外灘480米新地標開發建設正式啟動。

長三角軌道交通標準實施

浙江省、上海市、江蘇省市場監督管理局聯合發布的長三角區域統一標準「市域（郊）鐵路客運服務規範」日前實施。這是長三角首個軌...

粵菜師傅名村 廣州選出10村

廣州市人力資源和社會保障局6日通報，廣州市遴選認定白雲區鳳和村、頭陂村，黃埔區麥村，花都區紅山村，番禺區沙灣北村，南沙區...

韶關丹霞機場 開始飛行校驗

廣東韶關丹霞機場8日起開始飛行校驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。