聽新聞
test
0:00 / 0:00
山西陽泉／平定刻花瓷之鄉
刻花瓷是中國傳統陶瓷中的珍品。山西平定刻花瓷歷史悠久，以獨特的材質、複雜的燒製工藝和古樸自然的藝術風格而名揚天下。一件件線條流暢、圖案簡約的藝術品，充分展示出北方陶瓷的粗獷與渾厚。
平定是「中國刻花瓷之鄉」。平定刻花瓷不同於其他陶瓷工藝，採用的是「濕作法」，在坯體未乾之前就要施釉，當坯體達到七、八成乾時，進行刻花裝飾。平定黑釉刻花陶瓷，採用冠莊高嶺粘土，經陳腐、除鐵、配料、研磨、蒸空、練泥等幾十道工序製坯。在坯胎未乾前，匠人以刀代筆刻花，一氣呵成。
平定黑釉刻花陶瓷，採用黑白兩色為主要表現手段，經過特殊燒造和窯變而成，具有融材質美、裝飾技巧美、形象簡潔美、造型古樸美於一身的藝術特點。
近年來，平定刻花瓷在裝飾技巧上有重大創新，開發出全新工藝；在釉色方面創造了許多新品種，不同釉色的同一產品，更增加了藝術趣味。在創作理念上，融入了現代思維，使之更具文化價值和審美價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言