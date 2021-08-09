快訊

鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內

評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

中國本輪疫情擴散廣 暑假跟著泡湯了

中央社 / 台北9日電

最近以來，中國多地陸續重現2019冠狀病毒疾病疫情，昨天本土病例達94例，分布多省。因為疫情，中風險地區電影院不開放、跨省旅遊暫停，暑假旅遊旺季僅曇花一現了10天而已。

中國國家衛健委發言人米鋒4日表示，中國目前的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情呈「多點發生、局部爆發」，本土確診病例已遍及17個省區，導致144個地區列為中高風險，創常態化防控以來新高。

此外，據中國國家衛生健康委員會官網，8日零至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例125例，其中本土病例94例，分別為河南41例、江蘇38例、湖南12例、湖北3例。

中國大陸本輪本土疫情始自7月20日江蘇南京祿口機場機艙清潔人員，隨後隨著工作接觸和人員流動而大幅蔓延。

除了南京市，揚州市也是江蘇省這波疫情重災區，當地首現確診的64歲婦人因為打麻而將病毒傳給他人，更因頻繁活動於飯店、商店、診所、棋牌室、農貿市場等，造成揚州城區疫情擴散。

江蘇省衛健委今天公布，7月20日至今，全省累計報告本土確診病例592例，其中南京市231例、淮安市12例，揚州市346例、宿遷市3例。

湖南省張家界市也是南京之外本波疫情的擴散中心。7月22日魅力湘西劇場的一場演出後，共有來自各地約2000多名觀眾被列為高風險，之後陸續有多人確診，疫情也迅速擴散多個省市。

近日才遭暴雨肆虐的河南省鄭州市也在水災後出現嚴重疫情，並與本輪大多數病例相同，都是感染傳染力最強的Delta變異株。

陸媒經濟日報今天引述官方數據報導，截至昨晚6時，鄭州市新增本土確診41例，其中有40例是從無症狀感染者轉確診，此外並新增無症狀感染者1例。自7月30日以來，當地累計報告本土確診81例、無症狀感染者44例。

雨災加上Delta變種病毒入侵的情況下，香港星島日報稍早前曾報導，河南省鄭州市委書記徐立毅和市長侯紅可能因此被問責，甚至下台。

面對疫情持續升溫，中國國務院聯防聯控機制5日舉行記者會宣布，中高風險地區電影院不開放、暫停跨省旅遊，並將暫緩開學。

陸媒第一財經日前報導，隨著疫情波及湖南、四川、安徽等地，多地景區皆不同程度地關閉，例如張家界、株洲景區暫停開放；南京暫停開放旅遊景區室外區域；鄭州則全市A級旅遊景區關停等。

中國線上旅遊業者攜程的數據顯示，今年7月1日到8月31日團體遊和自由行訂單，原較去年同期增長10倍以上；而跨省遊恢復將滿一年之際，暑期跨省遊訂單量年增413%。

但是這些亮麗的數據已成雲煙，依目前退團情況來看，業界估計此次暑期旅遊的生意流失約7成。

疫情 鄭州 電影

延伸閱讀

人數降載為三分之一 新北宣布復課訂嚴格管制措施

桃園設6大防疫旅館採檢站 首日篩入境200旅客嚴防Delta

Delta全球肆虐 專家：新變種虎視眈眈

迎戰Delta病毒 孫大千提5建議：邊境管制不能鬆懈

相關新聞

吳亦凡遭劇組求償7720萬美元 疑祕密脫產

涉嫌強姦的吳亦凡目前遭拘留調查，據估計掉了16支代言，賠償金額估計逾5億人民幣，其主演的「青簪行」原定本月上檔，如今受牽...

香港科大要求師生打疫苗或交檢測結果 否則禁入校園

香港科技大學向全體學生發出郵件，要求所有定期進入校園的師生，在網路系統繳交接種疫苗紀錄或定期病毒檢測結果，並在進入校園時...

中國整頓粉絲文化 官媒批飯圈充斥洗腦式行銷

官方一聲令下，整頓飯圈（粉絲圈）成為中國社會關注的熱點。陸媒調查發現，不少飯圈內充斥大量營銷號，帶風向鼓吹粉絲花錢。且分...

逾半船員發燒被拒進港 拍片泣見死不救 官稱已啟動救助

一艘載有20名中國船員的巴拿馬籍貨船「弘進輪」，在航運途中13名船員發燒，因江蘇疫情關係，該船未能進入港區，日前在舟山拋...

讓猩猩看笑話…遊客動物園打架 動物晚上模仿

遊客去動物園看動物，殊不知籠子裡的動物也在看遊客。北京野生動物園日前有兩群遊客因糾紛而相互撕打，沒想到，當晚部分動物在獸...

中國贊助服綁腰上…巴西男足辱華？網友論戰

東奧男子足球金牌戰7日晚間登場，巴西最終以2比1擊敗對手西班牙奪金。但巴西男足在領獎時卻集體把官方贊助商中國匹克的領獎服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。