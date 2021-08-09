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引江濟淮合六葉公路橋開通

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
引江濟淮工程G312合六葉公路橋8月8日開通運行。（新華社）
引江濟淮工程G312合六葉公路橋8月8日開通運行。（新華社）

中國大陸內河最大跨徑連續鋼箱梁橋—引江濟淮工程G312合六葉公路橋開通運行。

中新社報導，由中國中鐵五局承建的G312合六葉公路橋跨越引江濟淮航道，是中國大陸重大跨省、跨流域調水工程—引江濟淮工程的重要組成部分。

引江濟淮工程是中國大陸確定的172項節水供水重大水利工程之一，2016年底開工建設。該工程溝通長江、淮河兩大水系，是具有保障供水、發展航運、改善生態環境等功能的綜合性水利工程，也是安徽省基礎設施建設的「一號工程」。

中鐵五局引江濟淮項目經理羅偉平說：「引江濟淮工程與G312合六葉公路相交，因此需新建一座公路橋跨越江淮運河，保障合六葉公路通行。G312合六葉公路橋為路改橋工程，結構型式為三跨連續鋼箱梁橋。」該橋跨越引江濟淮工程航道，全長540公尺、主跨180公尺，橋面全寬52.5公尺，為雙向8車道。

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