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赴陸做殯葬 她盼傳承慎終追遠

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
台商戴承蓁和先生從事殯葬行業已20多年。2003年，他們到大陸拓展事業，選擇投資重慶並經營至今。圖為戴承蓁。（中新社）
台商戴承蓁和先生從事殯葬行業已20多年。2003年，他們到大陸拓展事業，選擇投資重慶並經營至今。圖為戴承蓁。（中新社）

「很多人對殯葬行業會有誤解。其實我們服務的對象不祗是逝者，更是逝者家屬，在心理上、生活上，幫助他們走過最悲傷的時候。」戴承蓁說。

中新社報導，台商戴承蓁和先生從事殯葬行業已20多年。2003年，他們到大陸拓展事業，選擇投資重慶並經營至今。

1999年9月21日，台灣南投發生大地震，死亡超過2000人。戴承蓁的公司參與了災難善後工作。她說，災難面前，人太渺小了，那時她決定一輩子做這個行業。

上世紀末，台灣推行殯葬改革，包括提升禮儀人員文化素養、整合地方殯葬習俗、價格透明化、倡導環保等。戴承蓁表示，現在，公司服務的重點是引導生者、尤其是孩子面對死亡，不要害怕和過度悲傷，好好陪親人走完最後一程。例如子女在父母垂危時聯繫殯葬公司，心理輔導工作會從那時開始。

與許多人對殯葬服務冷清陰沉的想像不同，戴承蓁公司的服務還包括盡力幫逝者和家屬兩方面達成未竟心願。他們曾幫助一位事業有成、暴病無法久留的中年男子完成虧欠妻子的婚禮和蜜月旅行；傾聽家屬講述逝者的故事，瞭解他們期望怎樣完成最後一次陪伴。一位媽媽告訴他們，小孩生前最喜歡玩氣球，他們為此在守靈的廳堂裡，布置上許許多多色彩溫馨的氣球。

如今，戴承蓁與先生在重慶工作、生活已近20年。她說，很感謝當地政府信任、幫助他們落地經營這樣一個接觸老百姓的企業，也在這裡收穫了許多感動。

戴承蓁希望有機會為市民、尤其學生分享如何關愛生命、面對死亡。她說，西方人有時選擇詼諧俏皮地告別親友，而中國的喪葬文化有所不同。古禮中著麻衣服喪的形式，是喪親之痛的表達。

中國有其深厚傳統，戴承蓁希望建立一個殯葬文化博物館，講述中式禮儀的由來與意義，將慎終追遠的生命觀念，傳承給下一代。

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