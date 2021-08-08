7升5降 大陸現有中高風險地區205個

因新冠肺炎重症加護病房住了48天的童書作者、75歲的羅森康復後，將自己的經歷做成了童書，希望告訴孩子們健康與疾病的循環，更希望能藉此表達對家人與醫護的感謝。曾是多項兒童文學獎得主邁克爾·羅森說，新作中記錄了他復健的過程與對重症者的鼓勵。

2021-08-08 11:31