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7升5降 大陸現有中高風險地區205個

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸現有中高風險地區205個。澎湃新聞
大陸現有中高風險地區205個。澎湃新聞

河南開封疫情防控指揮部8日發布關於調整尉氏縣部分區域疫情風險等級的通告。

自2021年8月8日起，將尉氏縣莊頭鎮前曹村、後曹村、於家村、文家村、劉家村、孫莊村、田家村等7個地區調整為高風險地區。除上述7個地區外，將尉氏縣莊頭鎮其他區域調整為中風險地區。對尉氏縣全域執行防控區管理，暫停與外界人員往來。

據澎湃新聞報導，尉氏縣莊頭鎮前曹村此前為中風險區域，至8月8日13時，大陸現有高風險地區增至14個，中風險區降為191個。

截至8日上午11時，南京市經疫情防控專家組評估，自2021年8月8日起，該市玄武區孝陵衛街道勝利村100號，建鄴區南苑街道所街26號，溧水區永陽街道万科城香樟苑、宏力花苑，柘塘街道湖濱新寓由中風險地區調整為低風險地區。其他地區風險等級不變。

報導指，目前大陸疫情中高風險地區的分布，其中14個高風險地區分布在雲南（1個）、江蘇（2個）、河南（8個）、湖南（3個）。

191個中風險地區分布在13個省分，其中江蘇108個、河南33個、湖南25個、四川5個、湖北4個、雲南4個、山東3個、海南2個、遼寧1個、福建2個、北京2個、上海1個，內蒙古1個。

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