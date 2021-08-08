快訊

棒球／南韓棒球隊爭銅失利 自家媒體怒批「井底之蛙」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里巴巴爆性醜聞 女職員控訴被迫陪酒、遭客猥褻及上司性侵

香港01 / 楊倩
阿里巴巴一中國女員工爆出曾被上司要求陪客喝酒，被灌醉後先遭客戶猥褻，其後上司進出她酒店房間4次，並性侵她，引起陸網熱議。圖片來源／ingimage
阿里巴巴一中國女員工爆出曾被上司要求陪客喝酒，被灌醉後先遭客戶猥褻，其後上司進出她酒店房間4次，並性侵她，引起陸網熱議。圖片來源／ingimage

陸網7日熱議阿里巴巴一中國女員工被上司要求陪客喝酒，其被灌醉後先遭客戶猥褻；其後上司進出她酒店房間4次，並性侵她。女員工向HR等反饋不果，一度在公司飯堂派傳單維權。阿里巴巴深夜回應稱，濟南警方已立案調查，公司方面決不容忍性侵猥褻，已將涉事員工停職，全力配合警方調查。

北京財經網昨深夜報導，阿里巴巴對媒體回應事件稱，無論是猥褻還是性侵，都是非常嚴重的犯罪行為，阿里巴巴決不容忍。濟南警方已對該案進行調查，阿里已對涉嫌員工停職，並將全力配合警方調查，密切關註警方調查進展和結果。

中國新浪微博上，知名科技博主趙宏民昨晚轉載了由阿里員工匿名披露的該事件，同時還上載了受害女員工求助無門、在公司飯堂派傳單、嘶聲控訴的相關影片。

根據該女員工的説法，事發7月27日，颱風天被要求出差，上司要她陪商家喝酒，被灌醉後即場被商家猥褻。上司不但放任不管，還對商家稱：「看我多好，給你們送來一個美女。」在她酒醉無意識之後，上司偷偷辦了其酒店房間的房卡，當晚先後四次進入她房間，最長一次長達近半小時。7月28日她醒來後，曾通過電話與上司對峙，當時對方承認所作所爲，但她沒有錄音，其後她報案，對方反口否認。她向公司投訴，公司方面一拖再拖，甚至出言威脅：「說如果我要是再做什麽、説什麽，就把我抓走。」

涉嫌性侵女員工的男上司身份和照片也在微博被公開，他在阿里HR軟體釘釘（DingTalk）上的暱稱為「曲一」，是阿里集團旗下同城零售事業群-超市生態事業部的區域運營。同城零售專攻地方商家，拉他們上天貓超市等阿里旗下網絡平台開店。

同城零售的人力資源主管徐琨（丁冬）在釘釘APP上阿里網站回應，8月2日接到女員工在群中指控遭同團隊同事性侵後，已經介入了解情況，但雙方各執一詞，警方也未有結論。

集團首席公關總監回應 首席人力資源官主持內部調查

阿里巴巴集團CPO（首席公關總監）童文紅就事件在網站發貼文指出，目前幾方說法不一致，同時會由蔣芳（阿里巴巴首席人力資源官）在公司內部成立獨立調查組，對此事和事發後在公司內舉報全過程進行全面調查，並向全體員工公布調查結果，期間會盡力陪伴受害人。

集團CPO（首席公關總監）童文紅就事件在公司内部的回應。圖／取自新浪微博@趙宏民
集團CPO（首席公關總監）童文紅就事件在公司内部的回應。圖／取自新浪微博@趙宏民

延伸閱讀：

阿里巴巴張勇：流量互通是多贏局面　立法保護數據安全很重要

阿里巴巴稱成立天貓上海中心　將在20多個城市設立本地化運營團隊

文章授權轉載自《香港01》

猥褻 性侵 阿里巴巴集團

延伸閱讀

女人有責任避免引發男人的性慾嗎？性騷擾背後的「男性資格感」

面試台積電狂失敗！內行狂推「一招」錄取率大增

新人不熟流程！她怨晚下班卻「報不到加班費」 網掀兩派論戰

陸客停止來台滿2年！ 網列「1好1壞」喊有感：其實差很多

相關新聞

阿里巴巴爆性醜聞 女職員控訴被迫陪酒、遭客猥褻及上司性侵

陸網7日熱議阿里巴巴一中國女員工被上司要求陪客喝酒，其被灌醉後先遭客戶猥褻；其後上司進出她酒店房間4次，並性侵她。女員工向HR等反饋不果，一度在公司飯堂派傳單維權。阿里巴巴深夜回應稱，濟南警方已立案調查，公司方面決不容忍性侵猥褻，已將涉事員工停職，全力配合警方調查。

腦癱女遭母7000元賤賣給梅毒男 15年生9孩連半歲兒都染性病

這到底算不算強制性交和拐賣婦女？早前有網友爆料，指山東臨沂蘭陵縣一名患腦癱（腦性麻痺）、身體殘疾和羊癲瘋（癲癇）的趙姓女子被母親賤賣給患梅毒的馮姓男子，淪為對方的生育機器。陸媒報導，趙女是15年前被母親以1700元人民幣（約7300元新台幣，下同）「賣」給馮男，15年間生了9名子女，家中衛生極其惡劣，最小的孩子僅6個月大，並且證實感染上梅毒。馮男根本無力照顧這麼多人，靠低保、帶孩子上街雜耍和帶趙女行乞維生，義工上門時，直言他們住處衛生惡劣，孩子零下15度的天氣都沒褲子可穿。 對於馮男行為算不算強制性交，有中國律師指馮男當年付的1700元是否算「彩禮」（禮金）是其中關鍵。惟事件在網上引起極大爭議，多人直言馮男根本未顧及趙女意願，炮轟地方政府多年不作為。

陸企代言新寵 奧運金牌選手取代明星

東奧這十幾天來，大陸民眾對偶像的定義，有了新的認知。一邊是男星吳亦凡捲入性醜聞，涉強姦罪被捕，各大名牌紛紛切割解約，官方...

陸副總理孫春蘭赴河南新鄉：要確保大災後無大疫

大陸近期遭遇洪災加上疫情。大陸國務院副總理孫春蘭6日赴河南新鄉市指導災後疫情防控工作，她表示，要堅持疫情防控與災後重建一...

波音一架737 MAX飛抵上海 接受大陸民航局復飛認證

在美國副國務卿薛曼結束訪華之行不到兩周時間，根據大陸民航資源網的消息，波音公司一架737 MAX飛機於7日上午10時許抵...

安徽查違規補習 踹門掐老師…網友譁然：抓反革命？

為減輕學生課業負擔，中央在提出「雙減」（減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔）後，中國各地就嚴查違規課後補習。但安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。