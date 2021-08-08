快訊

父親節遇到農曆鬼門開 6大NG行為、5種穿著要注意

陸企代言新寵 奧運金牌選手取代明星

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
網售的馬龍金句T恤。香港星島日報
網售的馬龍金句T恤。香港星島日報

東奧這十幾天來，大陸民眾對偶像的定義，有了新的認知。一邊是男星吳亦凡捲入性醜聞，涉強姦罪被捕，各大名牌紛紛切割解約，官方決心整治「飯圈」亂象。另一邊是奧運健兒用汗水爭光，登上最高殿堂。港媒指，有大陸企業正部署棄用娛樂明星，找新鮮出爐的金牌運動員代言。此外，新華社昨發文直言，在整治不良粉絲文化的今天，「運動員就是極佳的追星選項」。

據香港星島日報報導，從巴西里約傷退，到五年後再次身披戰袍站在東奧賽場，七月二十五日，湖南大力士諶利軍登上最高領獎台，奪得男子舉重金牌。二十九歲的諶利軍出身特困家庭，他得獎後，微博粉絲迅速漲了數十萬。不少網友呼籲商業代言關注家境貧寒的諶利軍。五天後，中國平保宣布邀請他擔任首位健康大使。

代言人出現負面事件，輕則影響品牌的營銷，重則直接損害品牌形象、股價等。隨著官方對影視業及娛樂圈加強監管，找體育明星代言是不是更好選擇？北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤表示，很多體育明星背後都有勵志故事，相比娛樂明星較少負面新聞，對企業而言，風險確實較低，但亦要提防運動員過度商業化的問題。

此外，新華社昨發表題為《中國新一代體育偶像正在「破圈」》文章，指本屆奧運會上的中國體育偶像「有型、有料、有趣」，當中大部分人出生在互聯網時代，敢於表達自我，分享生活；有的愛美容、睡懶覺、還是小吃貨，讓網友感到和奧運健兒「有了共同點」。

文章說：「在整治反思『飯圈』等不良粉絲文化的今天，我們到底需要甚麼樣的偶像？顯然，運動員就是極佳的追星選項」。

體育 奧運

延伸閱讀

東奧土耳其2金2銀9銅 總獎牌數刷新隊史紀錄

東奧土耳其2金2銀9銅 總獎牌數刷新隊史紀錄

小土撥鼠做吊環體操「姿勢一百分」 網友驚呼：根本東奧金牌！

小土撥鼠做吊環體操「姿勢一百分」 網友驚呼：根本東奧金牌！

相關新聞

陸企代言新寵 奧運金牌選手取代明星

東奧這十幾天來，大陸民眾對偶像的定義，有了新的認知。一邊是男星吳亦凡捲入性醜聞，涉強姦罪被捕，各大名牌紛紛切割解約，官方...

陸副總理孫春蘭赴河南新鄉：要確保大災後無大疫

大陸近期遭遇洪災加上疫情。大陸國務院副總理孫春蘭6日赴河南新鄉市指導災後疫情防控工作，她表示，要堅持疫情防控與災後重建一...

波音一架737 MAX飛抵上海 接受大陸民航局復飛認證

在美國副國務卿薛曼結束訪華之行不到兩周時間，根據大陸民航資源網的消息，波音公司一架737 MAX飛機於7日上午10時許抵...

安徽查違規補習 踹門掐老師…網友譁然：抓反革命？

為減輕學生課業負擔，中央在提出「雙減」（減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔）後，中國各地就嚴查違規課後補習。但安...

奧運百米決賽 蘇炳添跑出「中國速度」

站在奧運100米賽起跑線上，蘇炳添做了兩個動作。一是拉起左臂袖子展示「黃皮膚」，二是手指在胸前一劃亮出「CHINA」字樣...

大陸KTV一家家收攤 為何不再是年輕人聚會首選？

曾一度在年輕人休閒活動中獨領風騷2、30年的KTV正逐漸離開人們的視線，且距離當代年輕人愈來愈遠。KTV為什麼不再受歡迎了？不去KTV的年輕人們，都去了哪裡？中國大陸一項調查令人感嘆且深思。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。