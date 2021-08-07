陸副總理孫春蘭赴河南新鄉：要確保大災後無大疫

大陸近期遭遇洪災加上疫情。大陸國務院副總理孫春蘭6日赴河南新鄉市指導災後疫情防控工作，她表示，要堅持疫情防控與災後重建一體推進，嚴格封閉管理；要定期開展全員核酸篩查，落實落細各項疫情防控措施，確保大災後無大疫。

新華社報導，孫春蘭6日下午赴河南省新鄉市指導災後疫情防控工作，她來到新鄉醫學院和育才幼兒園兩個衛輝市受災群眾安置點實地調研。

她表示，當前，河南省正處於災後重建的關鍵時期，又面臨新冠肺炎疫情防控的壓力。要堅持疫情防控與災後重建一體推進，落實主體責任、嚴格封閉管理、配備救治力量和防控物資，既保障群眾基本醫療衛生服務需求，又防範疫情輸入風險；安置點人員相對密集，要定期開展全員核酸篩查、加強健康監測、落實落細各項疫情防控措施，堅決防止發生疫情；要加強健康知識宣傳，引導受災群眾戴口罩、勤洗手、常通風，做好個人防護。

她強調，洪澇災害後，極易發生腸道傳染病等疫情。要堅持預防為主，加強環境衛生治理和消毒，盡可能消除蚊蠅和病菌滋生；要做好水質檢測和食品衛生檢查，讓民眾飲水、飲食安全有保障；要加強受災群眾心理疏導，幫助解決「急難愁盼」問題；要組織開展災後防疫風險評估，加強對腸道、呼吸道、蟲媒等傳染病的監測和防控，確保大災後無大疫。

孫春蘭4日已在大陸國務院聯防聯控機制電視電話會議上表示，近期大陸國內出現多點散發疫情，發展趨勢具有不確定性，要求緊急動員、緊急行動起來，從嚴從緊落實各項防控措施，堅決遏制疫情擴散蔓延。