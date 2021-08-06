粵女童水池溺斃！母在旁吃便當沒發現 曾停留池邊卻轉身離開

帶小朋友外出玩水上活動或嬉水，大人必須時刻留意其安全。中國大陸廣東省揭陽市日前就發生一起悲劇，有女童在游泳館的水池玩耍時不慎失去平衡反轉，現場有2名女子，但1人忙於照顧其他孩童，另1人則只顧吃飯，全程未察覺有異，最終女童苦苦掙扎近1分鐘後不幸溺斃。

事發於7月31日，廣東省揭陽市1名女童與家人到訪當地某游泳館，她事發時身上套著游泳圈，在大浴缸中游泳，期間她不小心失平衡反轉，口鼻皆浸入水中，她不時踢腳掙扎，但上半身始終未能浮上水面，漸漸停止不動。

據影片中所見，當時現場還有2名女子，有人指出，正在照顧另一小朋友的女子為溺斃女童的阿姨，而在拿著便當埋頭吃的則為女童母親；2人曾一度走到池邊放下小朋友，卻未留意到水池另一端的女童，同時轉身離開。目前警方已介入調查事件。

影片一出隨即引來熱議，大批網友指出，過去已發生不少類似事件，但大人始終沒有學到教訓，留言「一點安全防範都沒有，還擱在那吃吃吃」、「周圍的大人沒一個注意到的！氣人！」、「看這個影片真是心揪著疼，這兩個不長眼的大人」、「那孩子最後漂在水上看不見？瞎？」。

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文章授權轉載自《香港01》