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防堵假離婚、真買房 北京：離婚3年內禁買房

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
北京頒布限購新政，夫妻離異的，原家庭在離異前擁有住房套數不符合本市商品住房的限購政策規定的，離婚起三年內，任何一方均不得在本市購買商品住房。圖／取自騰訊網
北京頒布限購新政，夫妻離異的，原家庭在離異前擁有住房套數不符合本市商品住房的限購政策規定的，離婚起三年內，任何一方均不得在本市購買商品住房。圖／取自騰訊網

為堵住「假離婚、真買房」漏洞，北京5日頒布限購新政，如夫妻離異的，原家庭在離異前擁有住房套數不符合北京商品住房限購政策規定的，離婚起三年內，任何一方均不得在購買商品住房。

北京日報報導，北京目前執行的商品住房限購政策是，擁有北京戶籍已婚家庭在北京限購兩套住房，單身限購一套住房；非北京戶籍家庭近五年在北京有繳納個人所得稅或社保的限購一套住房。

因此，不符合北京商品住房的限購政策，是指北京戶籍已婚家庭擁有兩套及以上住房，單身和非北京戶籍家庭擁有一套及以上住房。

澎湃新聞報導，據諸葛找房數據研究中心監測數據，2021年上半年北京商品住宅成交套數為4萬3,378戶，年增78.1%，2021年上半年北京二手房成交達11萬182戶，年漲65.37%。雖然部分月份出現小幅下滑情況，但整體市場熱度較高，加上年初北京學區房熱度高漲，北京因此再度加碼調控，抑制房市過熱。

諸葛找房數據研究中心認為，自限購政策以來，通過「假離婚」手段獲取買房資格的情況增多。數據顯示，北京市2020年結婚登記5.4萬對，離婚登記2萬對。此項政策或將有效遏制利用「假離婚」手段來購房等違規現象。

北京 離婚 單身

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