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大陸氣象預報 「盧碧」可能登陸台灣北部
根據大陸中央氣象台預報，今年第9號颱風「盧碧」5日5時已減弱為熱帶低壓，8時中心位於福建省漳州市龍海縣東部近海海面上，最大風力7級。預計盧碧的強度將持續減弱，7日白天移入台灣海峽北部海域，8日掠過或登陸台灣北部後繼續向東北方向移動。
盧碧5日11時20分左右在廣東省南澳縣沿海登陸，16時50分前後在福建省東山縣沿海再次登陸。受盧碧影響，5日8時至6日6時，福建沿海及廣東深圳和汕頭、浙江溫州、湖南郴州等地都降下大暴雨（100～237毫米），廣東揭陽局部地區還出現特大暴雨（268毫米）。
大陸中央氣象台預測，受盧碧影響，6日白天至夜間，台灣大部分地區、浙江南部、福建大部分地區、廣東中南部等地將有大到暴雨。其中，福建東部、台灣南部部分地區將有大暴雨，福建東部沿海局部地區恐出現特大暴雨。
廣東、福建及浙江等地民眾需慎防強降雨可能引發的城鄉積澇、山洪、泥石流和滑坡等災害。
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