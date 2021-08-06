追尋英烈千秋 自忠學堂有獎徵文

「張自忠？不知道耶。」走在路上，詢問年輕人，誰是張自忠，十有八九會得到這樣帶著滿臉疑惑的答案。這不能怪年輕人，因為，當前歷史課本中，抗戰史跟中國史一道，被歸到了東亞史，抗戰的篇幅不僅寥寥無幾，犧牲百餘萬官兵的抗戰，更就只剩下了一張地圖，年輕人怎麼可能會知道，誰是張自忠。

抗戰時期國軍犧牲最高階將領張自忠。（取自網路） 但是，不知道，並不代表就該被遺忘，今天台北的國民革命忠烈祠當中，張自忠將軍與其他無數英烈的牌位，依舊被奉祀。為了傳承張自忠將軍的抗戰史蹟與精神，多位熱心人士發起籌辦「張自忠將軍抗戰精神獎」，設置短視頻、徵文大賽，並且在臉書設置「自忠學堂」粉絲專頁，每天分享張自忠將軍的生平事蹟，以及張將軍生平紀念地的現場影片、照片，希望能以此讓更多年輕人知道，誰是張自忠。

張自忠將軍抗戰精神獎籌備委員會表示，「自忠學堂」粉專上線短短一個多月時間，已經達成50餘萬的觸及率，網友留言、討論，對張自忠將軍表達敬意更是每天絡繹不絕，讓他們十分感動，許多網友致敬張自忠將軍，或是回憶1966年轟動全台的電影「英烈千秋」，最受感動的台詞等。

部分網友留言，張自忠將軍跟台灣有關嗎？「自忠學堂」粉專表示，這正是今天台灣地區歷史教育出問題的結果，張自忠與其他為抗戰犧牲的軍民官兵，都造就了最終勝利，得以收回台灣。在日本殖民統治時期，台灣民眾地位不平等，受高等教育、服公職的權利基本沒有，因為台灣光復才有當今一代又一代的台灣年輕人接受更多更好的教育，而能培育出在政界、商界、科技界、知識界等各行各業的人才。

張自忠將軍抗戰精神獎籌備委員會表示，今年恰逢張自忠將軍誕辰130周年誕辰，主辦單位特別以「給張自忠將軍寫一封信」作為徵文主題，一起追思張將軍奮戰犧牲，英烈千秋的精神。歡迎大家天天上「自忠學堂」聊聊張自忠，更期待45歲以下的朋友，參加短視頻與徵文大賽。大賽有豐富的獎項與獎金，總獎金216000元（台幣），最大獎42000元，歡迎大家一起來參加。

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短視頻比賽報名網址（獎金獵人）：https://contest.bhuntr.com/tw/tonw63hdchi5yryliz/home/

徵文比賽：下載報名簡章，以電子郵件方式寄送至：ChangTzuchung@gmail.com

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