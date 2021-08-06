福建泉州供水金門 3年逾1431萬噸

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建泉州向金門供水工程通水到昨天滿三周年。據福建晉金供水有限公司統計，三年來泉州已累計向金門供水超過1431.61萬噸，日均供水1.3萬噸。　　

中新社報導，2018年8月5日，福建泉州向金門供水工程正式通水，兩岸「共飲一江水」的願景歷經20多年接棒終於成真。　　

福建晉金供水有限公司洪佳興說，三年來，運行調度人員24小時不間斷輪班，對運行數據實時監測、記錄，確保工程安全穩定運行。福建省金門同胞聯誼會會長陳篤彬表示，三年前的今天，兩岸金門鄉親20多年的夙願終於實現。兩岸通的不僅僅是水，更是濃濃的鄉情。

今年春天，台灣地區遭遇幾十年來最嚴峻的缺水問題，受益於業已建成的兩岸供水工程，金門鄉親的生活用水得到了充分保障，獲得感和幸福感日益增強。　　

福建晉金供水有限公司表示，今年1月至7月，福建向金門供水量達352.89萬噸，日均供水1.67萬噸，金門民生用水依靠地下水佔比從68%降至20%。在保證水質的同時，洪佳興說，根據兩岸雙方確定的供水月計劃，今年8月起做好日保底供水量2萬噸的準備。　　

通水以來，包括金門鄉親在內的20多批次、1000餘名台灣同胞來閩參訪了向金門供水工程，親身感受福建人民為金門鄉親提供優質好水的同胞情誼。　　

今年6月，福建泉州向金門供水工程獲批成為福建省級對台交流基地。目前，該工程正積極創建大陸國家級對台交流基地，以促進兩岸同胞互通互訪、交流交心。

金門供水水源保障工程已納入大陸國家150項重大水利工程，計劃投資47.7億元人民幣。項目建成後，晉江和金門供水水源地將實現現代化供水網絡格局。

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