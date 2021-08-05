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疫情升溫 中國中高風險地區暫停跨省遊延後開學

中央社 / 台北5日電

COVID-19疫情持續升溫，中國官方今天宣布，中高風險地區電影院不開放、暫停跨省旅遊和旅行社的「機＋酒」業務，並將暫緩開學。目前中高風險地區已散布至12個省市區。

綜合新華社、澎湃新聞報導，中國國務院聯防聯控機制今天舉行新聞發布會宣布，如果到了開學的時候仍然還有中高風險地區，這些地區的學校將暫緩開學、中高風險地區學生暫緩返校。

中國教育部官員表示，今年秋季開學的安排將以屬地管理原則實施，具體開學時間的安排、方式的選擇，以及疫情防控措施和教育教學的安排，各地要一省一案，因地制宜一校一策，因校施策，以適應不同的情況。

另外，新聞發布會上也公布，截至4日，中國大陸已有20個省市區的1152家A級旅遊景區暫停開放。

中國文化和旅遊部網站今天公布，即日起，對出現中高風險地區的省（區、市），立即暫停旅行社及線上旅遊企業經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

此外，中國國家電影局4日已發文要求，低風險地區電影院上座率不得高於75%，中高風險地區電影院暫不開放。

根據澎湃新聞，中國大陸目前已有17個省分報告現有本土確診病例或無症狀感染者，現有高風險地區5個，中風險區159個。中高風險地區分布在12個省市區，包括：江蘇、湖南、河南、四川、湖北、山東、雲南、遼寧、福建、北京、海南、上海。

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