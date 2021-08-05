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上海推二手物品再生 垃圾減量又低碳

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
受疫情影響，中轉站現在能對外流轉的是二手家俱、電子產品等，比較容易透過酒精擦拭來消毒的廢舊物品。（取自《上觀新聞》）
受疫情影響，中轉站現在能對外流轉的是二手家俱、電子產品等，比較容易透過酒精擦拭來消毒的廢舊物品。（取自《上觀新聞》）

兒童繪本、童車、地球儀、滑板、火鍋爐……一間20多平方公尺的房間內，經過消毒、還有利用價值的二手物品被分門別類放在藍色的貨架上；體積大一些的二手家俱和電子產品，則放置在屋子的另一側，秉持垃圾減量與低碳，上海寶山區的生活垃圾中轉站正嘗試「轉型」，透過開設「跳蚤市場」等方式，延長可回收物的生命周期。

解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，友誼路街道綠化市容所副所長金輝表示，這些二手物品都是中轉站工作人員從可回收物裡「淘出來」的，「有些甚至沒有拆封過，是全新的，品相好、功能健全，扔了實在太可惜了。」

金輝表示，早在2018年底「跳蚤市场」就有雛形，但那個時候只有各個社區收廢品的回收業者才知道，他們將社區廢品送來中轉站後，會花點時間在站裡淘寶，有的人甚至找到八、九成新的童車，買個全新的要人民幣上千元。

這啟發了工作人員，索性在中轉站內試開一個「跳蚤市場」，讓分揀員對可回收物進行精細分類時，順手把尚有利用價值的二手物品也歸為一類。

消息傳開後，一些收藏愛好者也會時不時跑來碰運氣，例如找一找具有收藏價值的報紙或期刊，又或者一看就有年代感的鐘錶、棋盤等。

由於房間容納的庫存有限，「跳蚤市场」還會定期進社區、公園拍賣，上百件二手物品定價普遍才人民幣兩、三元一件，一上午就被一掃而空。

近期因為疫情嚴峻，負責中轉站運營的藏宇節能環保科技總經理李科表示，現在能對外流轉的基本是二手家俱、電子產品等比較容易透過酒精擦拭來消毒的廢舊物品，或者是木、陶瓷等材質的小物件等，可以放進紫外線消毒箱裡消毒的廢舊物品。

寶山區綠化市容部門近期已將友誼路街道的84個社區作為試點，推廣一個叫「邦尚忙」的閒置物品交易小程序，居民可以線上下訂單，選擇投放二手物品、大件垃圾或其他可回收物，同時也可以直接購買或用綠色積分兌換平台上的二手物品，由專業公司上門收集投放物的同時，順便把二手物品帶來。

數據顯示，友誼路街道試點社區日均產生的可回收物有10多噸，其中大約2%至3%是具有再利用價值的二手物品。

水壺、火鍋爐等經過消毒後，被分門別類陳列在藍色的貨架上。（取自《上觀新聞》）
水壺、火鍋爐等經過消毒後，被分門別類陳列在藍色的貨架上。（取自《上觀新聞》）
高爾夫球桿、木桌等二手物品，都是上海中轉站工作人員從可回收物裡「淘出來」的。（取自《上觀新聞》）
高爾夫球桿、木桌等二手物品，都是上海中轉站工作人員從可回收物裡「淘出來」的。（取自《上觀新聞》）

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