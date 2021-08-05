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疫情升溫 大陸東航、南航建議旅客減少機上用餐

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為清潔人員進行飛機客艙消毒作業的資料照。中新社
圖為清潔人員進行飛機客艙消毒作業的資料照。中新社

據上海《澎湃新聞》報導，受疫情影響，大陸東方航空、南方航空相繼公告，將調整所有國內航班機上餐飲等服務，兩家航空公司將分別自6日零時、7日6時起，簡化機上餐飲服務和客艙服務，以防止疫情通過航空途徑擴散。

在餐飲方面，南航將暫停疫情中高風險地區出發航班的餐飲和餐食預訂服務；低風險地區起降航班改為預包裝食品，獨立包裝飲品和消毒濕紙巾。

東航也表示，將簡化餐食和飲品選擇，所有餐飲服務用具均使用一次性產品；暫停提供冷菜、冷葷產品；暫停提供可食用冰塊和季節飲品。

機上服務方面，東航、南航都將暫停一對一客艙服務，暫停提供枕頭、報刊雜誌等用品。南航將在配備毛毯、耳機的航班和艙位，提供適量包裝的毛毯、耳機；東航則會在配備機上毛毯的航班和艙位上，提供全新一次性毛毯或全新獨立包裝且未拆封毛毯。

消毒方面，東航、南航均表示已在所有航班增配消毒用品，並進一步強化清潔消毒等防疫工作。建議旅客在飛航期間全程佩戴好口罩，對號入座，減少非必要移動，並盡量減少機上用餐。

據澎湃新聞統計，目前大陸國內有5個疫情高風險地區，分布在雲南（1個）、江蘇（2個）、河南（1個）、湖南（1個）。另有167個中風險地區，分布在12個省份，其中江蘇92個、湖南25個、河南28個、四川6個。

疫情 東航

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