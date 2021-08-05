湖南一家16口居家隔離爆紅 早餐吃40多個包子

全球疫情反覆，居家隔離成為新日常，而湖南一家16口超級大家庭的隔離意外在網路上爆紅，每日主要工作是做飯，光是早餐就吃掉40多個包子。

網易新聞報導，湖南省益陽市鉑金漢宮小區內，蔡婷一家六口住在小區內，夫妻倆平時就熱情好客。日前表姐蔡燁一家從雲南昆明回來探親，蔡婷便約上表哥、表妹、兩個朋友來家聚。卻被告知小區有疑似病例，所有人必須原地隔離。一家16口，包括10個大人、6個小孩，必須在這間128平方公尺（約39坪）的房子裡隔離七天。

「一開始沒想到會碰上疫情，後面也沒想到因為居家隔離居然上了熱搜。」蔡婷說，白天，大人們的主要任務是準備大家的伙食。丈夫擅長烹飪，就擔任廚師長，其他人就負責挑菜、洗菜、切菜以及餐後的收拾工作。

房間不夠，床鋪不夠，大人們就打地鋪睡在地板上。空調24小時開著，只要不停電，就不怕。

「人多力量大，做事的人多，吃得也多。」蔡婷說，光是早餐就吃掉40多個包子，她隨手拍影音上傳網路，一下子驚呆網友。平時每餐七、八道菜都會被吃個精光。

親友們知道他們一家在隔離狀態，不時會送新鮮蔬菜送到小區門口，再由志願者送上門。一日，寄送來七大袋食物，志願者搬不動，只好用電動車馱著搭電梯上樓。

蔡婷還會拍攝大家日常生活的小視頻，發到抖音上，吸引許多網友瀏覽、點讚，粉絲數竟日增5,000多人，迅速成為當地的「網紅」。