快訊

大雨狂炸！ 高雄六龜等五區下午停止上班上課

學生搶課開價9萬...高教利益化、名師光環讓選課文化淪為生意

湖南一家16口居家隔離爆紅 早餐吃40多個包子

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
湖南一家16口超級大家庭的隔離意外在網路上爆紅。照片／騰訊網
湖南一家16口超級大家庭的隔離意外在網路上爆紅。照片／騰訊網

全球疫情反覆，居家隔離成為新日常，而湖南一家16口超級大家庭的隔離意外在網路上爆紅，每日主要工作是做飯，光是早餐就吃掉40多個包子。

網易新聞報導，湖南省益陽市鉑金漢宮小區內，蔡婷一家六口住在小區內，夫妻倆平時就熱情好客。日前表姐蔡燁一家從雲南昆明回來探親，蔡婷便約上表哥、表妹、兩個朋友來家聚。卻被告知小區有疑似病例，所有人必須原地隔離。一家16口，包括10個大人、6個小孩，必須在這間128平方公尺（約39坪）的房子裡隔離七天。

「一開始沒想到會碰上疫情，後面也沒想到因為居家隔離居然上了熱搜。」蔡婷說，白天，大人們的主要任務是準備大家的伙食。丈夫擅長烹飪，就擔任廚師長，其他人就負責挑菜、洗菜、切菜以及餐後的收拾工作。

房間不夠，床鋪不夠，大人們就打地鋪睡在地板上。空調24小時開著，只要不停電，就不怕。

「人多力量大，做事的人多，吃得也多。」蔡婷說，光是早餐就吃掉40多個包子，她隨手拍影音上傳網路，一下子驚呆網友。平時每餐七、八道菜都會被吃個精光。

親友們知道他們一家在隔離狀態，不時會送新鮮蔬菜送到小區門口，再由志願者送上門。一日，寄送來七大袋食物，志願者搬不動，只好用電動車馱著搭電梯上樓。

蔡婷還會拍攝大家日常生活的小視頻，發到抖音上，吸引許多網友瀏覽、點讚，粉絲數竟日增5,000多人，迅速成為當地的「網紅」。

延伸閱讀

大陸半鎖國 堵新冠傳播鏈

北京今增1確診 患者居住小區封控涉及1萬多人

南京傳染鏈擴散 半個中國幾淪陷、張家界封城

大陸7月新增328例本土病例 接近之前5個月總和

相關新聞

湖南一家16口居家隔離爆紅 早餐吃40多個包子

全球疫情反覆，居家隔離成為新日常，而湖南一家16口超級大家庭的隔離意外在網路上爆紅，每日主要工作是做飯，光是早餐就吃掉4...

小鮮肉、甩鍋、貓膩、忽悠 大陸用語深入台灣社會

香港「亞洲周周刊」報導，隨著兩岸來往密切，台灣普通的民間用語早就「大陸化」。「小三」、「網紅」、「高富帥」等，幾乎一般民...

江西贛州／大余梅嶺 一峰獨秀

贛州下轄的大余縣，有一處美麗的地方－梅嶺，又稱梅關，是橫跨贛粵兩省天然屏障。這裡山勢險峻，峰巒對峙，歷代為兵家必爭之地，...

江西贛州／臘中之王 南安板鴨 誘人食欲

南安板鴨，是贛州特產，外形美觀，色澤白淨，皮薄肉嫩，尾油豐滿，骨脆可嚼，味香可口，誘人食欲。與福建建甌板鴨、江蘇南京板鴨...

江西贛州／通天岩八卦腦 石窟奇草甸美

贛州章貢區歷史悠久，文化璀璨，5,000年前已有先民在此繁衍生息，文物名勝居江西全省之首，擁有江南第一石窟－通天岩。通天...

江西贛州／上堡梯田 一窺客家文明

「客家搖籃」江西省贛州市，全市以山脈、丘陵地形為主。位於羅霄山脈與諸廣山脈之間的上堡梯田，距離贛州市城區約127公里，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。