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疫情擴散防控不力 張家界18名公務員遭問責

中央社 / 台北5日電

自7月開始由南京蔓延至各省市的COVID-19疫情，還在擴散，地方官員頻頻被問責。湖南省張家界市紀律檢查委員會8月4日凌晨最新通報，因防疫不力，18名公職人員被追責問責。

繼江蘇省會南京之後，湖南省張家界市也成為疫情擴散中心。7月22日魅力湘西劇場的一場演出後，共有來自各地約2000多名觀眾被列為高風險，之後陸續有多人確診，疫情也迅速擴散到中國多個省市。

香港01報導，張家界市所有景區從7月30日關閉並進行全員核酸檢測。自8月1日起，張家界市全面封城，社區封閉式管理，不得隨意進出，所有交通工具暫停營運。

由於「防疫不力」，張家界市18名公職人員被追責問責，其中包括永定區委書記朱法棟、永定區代理區長王學軍等。

中國多地爆發疫情後，中共中央紀律檢查委員會網站也罕見發文，強調防疫。外界認為，當局接下來可能會開始處罰防疫不力的地方官員。

被追責之外，也有多名地方官員「請辭」。報導列舉，8月3日，湖南省株洲市市長陽衛國辭職，由現任株洲市副市長陳恢清兼任代理市長。官方未通報陽衛國辭職原因，但株洲市疫情嚴峻，當地已處於「準封城」狀態。

8月2日，在疫情急速上升的江蘇省揚州市，市長張寶娟也辭去了職務，已由現任揚州市政府副市長王進健兼任代理市長。

河南鄭州市在經歷洪災之後又爆發疫情，7月31日河南鄭州市第六醫院黨委書記馬淑煥、鄭州市衛健委黨組書記、主任付桂榮均被免職。

此外，本輪疫情首個爆發地—南京市祿口機場，其所屬的東部機場集團公司黨委書記、董事長馮軍也早已被停職。

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