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澳門爆疫情檢疫大亂 特首道歉

聯合報 / 香港特派員李春／香港即時報導
8月4日中午1時，澳門政府就疫情防控舉行記者會，說明澳門最新疫情及防控措施，澳門特首賀一誠（中）、澳門特區政府保安司司長黃少澤（左）、社會文化司司長歐陽瑜（右）等出席。（中新社）
8月4日中午1時，澳門政府就疫情防控舉行記者會，說明澳門最新疫情及防控措施，澳門特首賀一誠（中）、澳門特區政府保安司司長黃少澤（左）、社會文化司司長歐陽瑜（右）等出席。（中新社）

澳門爆疫，一家四口分別赴大陸後確診感染Delta新冠變種病毒，澳門4日起啟動全民核酸檢測，但預約檢測的「健康碼」系統故障。情況混亂下，澳門特首賀一誠出面致歉，但堅持賭場不用關門。

澳門一對夫婦及兩名兒女3日確診，證實是感染Delta變種病毒。澳門衛生局說，感染源頭或屬上月曾赴西安交流的女兒。澳門染疫夫婦為51歲男司機及43歲水果攤女職員，2日在大陸珠海一個檢測中心檢測結果為陽性，其女兒及兒子隨後在澳門確診。

溯源結果證實，這家人中的中女兒7月19日於珠海乘坐CZ3761航班到西安參加舞蹈交流活動，同機有南京相關兩個案例。女兒7月22日在大陸出現症狀但未求醫，返回澳門稱情況好轉，但其兄及父母隨後出現症狀。

澳門特首賀一誠說，女生所乘坐的珠海往西安航班，之前是由南京飛往珠海，機上有兩人其後確診，兩人與女生的座位屬同一行。澳門當局已將有關航班設定為源頭點。 舉辦西安交流團的濠江學校，4日刊登道歉聲明。

賀一誠說，澳門政府沒有反對學校組團到大陸，但有責任評估出行地區的疫情風險，今次交流團到訪的西安當時屬低風險地區，不能完全怪責學校，當局會與學校溝通檢討。

爆疫後澳門一度大亂，3日曾有民眾搶購食品和飲品，而導致賀一誠致歉的，是澳門啟動全民檢測，但預約檢測的「健康碼」系統故障。賀一誠為此向澳門民眾致歉，承認「健康碼」軟件出問題，令全民檢測造成混亂，希望市民諒解。

賀一誠解釋說，原來與珠海方面協商，從澳門離境要24小時內檢測陰性證明，後來珠海方面凌晨才要求改為12小時，澳門當局要馬上調整健康碼軟件，但期間出現問題。

賀一誠又稱，希望可以在14日內控制疫情。 暫時不會關閉賭場，因今次的確診者與賭場無關，但確診者的工作地點已經強制停業。

澳門政府公佈，因應防疫，由8月5日零時開始，澳門多類場所需要暫時關閉。這些場所包括，電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、舞廳等。

香港呼吸系統專科醫生梁子超認為，澳門這次的個案有嚴重診斷滯後，首名確診者活動時間長，另外3人病毒量都極高，澳門社區大型傳播風險極高，情況令人擔心。

新冠肺炎 COVID-19 澳門

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