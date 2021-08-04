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大陸預估 8至12月將有16～18個颱風生成

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸中央氣象台4日上午發布的「盧碧」颱風路徑預報圖。（取自大陸中央氣象台）
大陸中央氣象台4日上午發布的「盧碧」颱風路徑預報圖。（取自大陸中央氣象台）

大陸國家氣候中心副主任賈小龍預測，8月至12月，西北太平洋和南海海域會有16～18個颱風生成，數量接近常年同期或略偏少，常年同期平均為17.8個。其中會有4到6個颱風登陸中國或顯著影響中國，也是接近常年同期，常年同期平均為4.4個。

賈小龍在中國氣象局4日舉行的記者會中表示，今年颱風平均強度為中等到偏弱，但不排除會有比較強的颱風生成並顯著影響中國。

他提醒，秋季颱風可能相對活躍。因此，華東、東南沿海要注意防範颱風帶來的災害性天氣，中國北方地區則要防範北上颱風帶來的強降水。

中國氣象局應急減災與公共服務司司長王志華則在同一場記者會上表示，預計8月，大陸氣候狀況仍然偏差。從降雨情況看，預計8月上旬，中國以南方多雨為主，江南、華南、西南地區南部等地降水會較常年同期偏多，華北、東北等地多雷陣雨天氣。

預計8月下旬，中國以北方多雨為主，華北部分地區、西北地區東部和西部、內蒙古部分地區、東北部分地區降水偏多。

針對颱風情況，王志華指出，預計8月，在西北太平洋和南海海域可能會有4～6個熱帶氣旋生成，接近常年同期（5.8個）到偏少，其中有2～3個熱帶氣旋將登陸或顯著影響中國華南和東南沿海地區，登陸颱風路徑以西行為主，中下旬可能有北上颱風影響中國北方地區。

對於4日生成的今年第九號颱風「盧碧」，王志華預期，「盧碧」將以每小時10公里左右的速度向東偏北方向移動，5日上午在廣東陸豐到福建晉江一帶沿海登陸，登陸後強度有所減弱，並將於7日白天移入東海南部海面，逐漸向東北方向移動。

他指出，受「盧碧」颱風影響，4日至7日，浙江東南部、福建東部、廣東東部和南部、台灣等地部分地區將有大暴雨，局部地區會有特大暴雨。

颱風 廣東 南海

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