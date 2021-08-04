上海AI食堂 早餐逾30種

上海市長寧區虹橋街道的社區AI食堂，面積大約130平方公尺，設置有自助中餐區、自助澆頭麵檔、網訂櫃取、24小時智能小吃機等4類區域，實現了全程數位化管理和無人烹飪。

新華社報導，食堂裡，機器人將配送的淨菜放入對應的智能烹飪系統中，根據當日菜單識別食材並進行煎、烤、蒸、煮等操作；在麵檔區，用餐者將碗放在「取麵位」，機器人便能「感知」訂單來了，自動烹飪並出餐；結算時，通過智能結算台自助計算，在收銀台支付。

「價錢挺便宜的，餐食的選擇也多，光早餐就有30多種。」家住附近的李大爺特地前來嘗機器人做的麵條。

店內員工幾乎都由AI和機器人擔任，「傳統的食堂，一名員工大約可以服務35人次到100人次的客流，AI食堂裡一名員工可以服務200人次的客流，比傳統食堂的效率提升了50%以上。」虹橋社區AI食堂的運營方上海熙香藝享電子商務公司CEO李明說，社區食堂才剛上線，現在日均客流量就已經達到200人次。