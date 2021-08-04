聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海AI食堂 早餐逾30種

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
一家全鏈條系統運營模式Foodom機器人中餐廳旗艦店，日前在廣州花城匯廣場營業，漢堡機器人、甜品機器人、煎炸機器人等吸引顧客。（中新社）
一家全鏈條系統運營模式Foodom機器人中餐廳旗艦店，日前在廣州花城匯廣場營業，漢堡機器人、甜品機器人、煎炸機器人等吸引顧客。（中新社）

上海市長寧區虹橋街道的社區AI食堂，面積大約130平方公尺，設置有自助中餐區、自助澆頭麵檔、網訂櫃取、24小時智能小吃機等4類區域，實現了全程數位化管理和無人烹飪。

新華社報導，食堂裡，機器人將配送的淨菜放入對應的智能烹飪系統中，根據當日菜單識別食材並進行煎、烤、蒸、煮等操作；在麵檔區，用餐者將碗放在「取麵位」，機器人便能「感知」訂單來了，自動烹飪並出餐；結算時，通過智能結算台自助計算，在收銀台支付。

「價錢挺便宜的，餐食的選擇也多，光早餐就有30多種。」家住附近的李大爺特地前來嘗機器人做的麵條。

店內員工幾乎都由AI和機器人擔任，「傳統的食堂，一名員工大約可以服務35人次到100人次的客流，AI食堂裡一名員工可以服務200人次的客流，比傳統食堂的效率提升了50%以上。」虹橋社區AI食堂的運營方上海熙香藝享電子商務公司CEO李明說，社區食堂才剛上線，現在日均客流量就已經達到200人次。

AI 上海 早餐

延伸閱讀

施工挖破管5天沒水 汐止民怨水公司卸責

上海浦東一社區 列為新冠疫情中風險地區

中國大陸疫情不斷 2日新增61例本土新冠確診 涉及8省市

時隔2周 上海再度發現來自台灣的新冠確診者

相關新聞

上海AI食堂 早餐逾30種

上海市長寧區虹橋街道的社區AI食堂，面積大約130平方公尺，設置有自助中餐區、自助澆頭麵檔、網訂櫃取、24小時智能小吃機...

澳門一家4口確診COVID-19 社區傳播風險高

澳門一家4口近日確診感染COVID-19病毒，當局大為緊張，宣布當地進入「即時預防狀態」，離境者須持有24小時內核酸檢測...

香港海洋公園貓熊「安安」 成全世界人工飼養最長壽貓熊

香港海洋公園貓熊安安，就快過牠的35歲生日，成為全球最長壽人工飼養雄貓熊。

澳門現2例確診收緊居民出境限制 大批人趕往關閘口岸

澳門近日出現2例新冠肺炎確診病例，澳門政府宣布澳門3日下午3點半開始進入「即時預防狀態」，收緊居民出境限制，居民離境需要...

陸江蘇揚州本土疫情擴大 首例確診者隱瞞行程被刑拘

江蘇省揚州市這波本土COVID-19疫情已累積94例確診病例，官方宣布，當地第一例確診者毛姓婦人涉嫌妨害傳染病防治罪被刑...

大陸疫情升溫 鄭州、南京、揚州等23城停售前往北京火車票

7月20日以來，大陸新冠疫情持續升高，迫使各地相繼祭出新防控措施以求自保。中國鐵路北京局集團有限公司疫情防控辦公室客運組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。