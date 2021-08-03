香港海洋公園貓熊「安安」 成全世界人工飼養最長壽貓熊

香港海洋公園貓熊安安，就快過牠的35歲生日，成為全球最長壽人工飼養雄貓熊。

香港海洋公園第一代貓熊安安，在本月過35歲生日。海洋公園為安安和同月過16歲生日的貓熊樂樂和盈盈，設計了色彩鮮艷的冰蛋糕慶祝。冰蛋糕用了貓熊最愛的食材製作，包括竹子、蕃薯、胡蘿蔔、香蜜梨和富士蘋果等，頂部亦寫上各自的名字和歲數。

貓熊的35歲，相等於人類約105歲，由此貓熊安安將是全球人工飼養環境下最長壽的雄性貓熊。

香港海洋公園說，樂樂和盈盈在今年繁殖季節，曾成功嘗試自然交配，而盈盈自上月下旬出現典型的妊娠徵狀，但不排除是假孕所致，團隊會繼續密切觀察盈盈的荷爾蒙水平及行為變化。

香港海洋公園的「大熊貓之旅」展館，暫停開放，園方說是要讓護理員更專注照顧貓熊。