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澳門一家4口確診COVID-19 社區傳播風險高

中央社 / 香港3日電
澳門一家4口近日確診感染COVID-19病毒，當局大為緊張，宣布當地進入「即時預防狀態」，離境者須持有24小時內核酸檢測呈陰性的報告。 歐新社
澳門一家4口近日確診感染COVID-19病毒，當局大為緊張，宣布當地進入「即時預防狀態」，離境者須持有24小時內核酸檢測呈陰性的報告。 歐新社

澳門一家4口近日確診感染COVID-19病毒，當局大為緊張，宣布當地進入「即時預防狀態」，離境者須持有24小時內核酸檢測呈陰性的報告。當地面臨疫情在社區傳播的風險。

去年初，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在澳門爆發後，當局在防疫上一直做得很好，病毒沒有在社會大幅擴散。

不過，當地一家4口近日卻確診感染病毒。

針對這起個案，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心評估，當地面臨疫情在社區傳播及爆發的風險極高。

為此，中心方面宣布澳門今天下午3時30分起進入「即時預防狀態」，離境者需要持有24小時內核酸檢測呈陰性的報告。

據公布，相關夫婦昨天由鄰近廣東省珠海市返澳，入境前接受了病毒檢測，珠海方面今天向澳門方面通報，夫婦兩人對病毒呈陽性。

這對夫婦目前在澳門接受診治。

中心方面表示，這對夫婦的一對子女也確診，女兒曾於7月19至24日到西安參加活動，相信是引起這個家庭群體感染的原因。

澳門衛生局局長羅奕龍向媒體說，這個家庭的女兒是從珠海乘搭飛機到西安參加交流活動的，相關客機涉及南京其他客機的2起病例。

當局正為交流團其他團友進行核酸檢測，待完成後，將會決定是否展開全民核酸檢測。

澳門 疫情 COVID-19

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