澳門現2例確診收緊居民出境限制 大批人趕往關閘口岸

澳門近日出現2例新冠肺炎確診病例，澳門政府宣布澳門3日下午3點半開始進入「即時預防狀態」，收緊居民出境限制，居民離境需要提供24小時內核酸檢測陰性報告，這使得大批居民當天下午趕往連接珠海的關閘口岸。

澳門新冠病毒應變協調中心表示，兩名確診者為夫妻關係，兩人均現已回澳門，衛生局已聯絡到2人，他們都在仁伯爵綜合醫院接受隔離和治療中。男子近期曾有廣東珠海市和中山市旅行史，女子則除了珠海外沒有其他旅行史，兩人的女兒曾於7月19到24日到西安參加活動。

澳門警察總局稱，按照澳門特首批示，根據應變協調中心評估，澳門面臨新冠肺炎社區傳播及爆發的風險極高，為防止病毒在澳門傳播，保障民眾生命及財產安全，根據民防法宣布進入「即時預防狀態」。

應變協調中心宣布，自今日下午3時半起離境需持有24小時內核酸檢測陰性報告，呼籲市民如非必要切勿離境。