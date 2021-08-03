大陸疫情升溫 鄭州、南京、揚州等23城停售前往北京火車票

7月20日以來，大陸新冠疫情持續升高，迫使各地相繼祭出新防控措施以求自保。中國鐵路北京局集團有限公司疫情防控辦公室客運組主任崔巍3日宣布，鐵路部門決定對鄭州、南京、揚州、瀋陽、大連、淮安、宿遷、廈門、商丘、黃岡、荊州等23個地區車站出發的旅客採取限制進京防控措施，暫停發售前述23地前往北京地區車站的車票。

據北京《新京報》統計，截至8月2日24時，中國大陸14個省份仍有本土新冠肺炎確診病例，現有確診病例共計459例，2日新增本土確診病例61例。

北京日報報導，崔巍3日在北京疫情防控記者會上表示，目前北京區域始發的涉及疫情重點地區停運列車已達13列次，後續將視疫情防控需要，及時動態調整列車開行方案。