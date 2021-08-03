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大陸疫情升溫 鄭州、南京、揚州等23城停售前往北京火車票
7月20日以來，大陸新冠疫情持續升高，迫使各地相繼祭出新防控措施以求自保。中國鐵路北京局集團有限公司疫情防控辦公室客運組主任崔巍3日宣布，鐵路部門決定對鄭州、南京、揚州、瀋陽、大連、淮安、宿遷、廈門、商丘、黃岡、荊州等23個地區車站出發的旅客採取限制進京防控措施，暫停發售前述23地前往北京地區車站的車票。
據北京《新京報》統計，截至8月2日24時，中國大陸14個省份仍有本土新冠肺炎確診病例，現有確診病例共計459例，2日新增本土確診病例61例。
北京日報報導，崔巍3日在北京疫情防控記者會上表示，目前北京區域始發的涉及疫情重點地區停運列車已達13列次，後續將視疫情防控需要，及時動態調整列車開行方案。
北京市政府新聞發言人徐和建在同一場記者會上也表示，為加強旅遊管理，旅行社和線上旅遊企業均不得開展在京人員赴中高風險地區所在市旅遊和「機＋酒」業務，也不得接待有中高風險地區所在市旅居史的人員到北京旅遊，或為其提供來京「機＋酒」業務。
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