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陸江蘇揚州本土疫情擴大 首例確診者隱瞞行程被刑拘

中央社 / 台北3日電
日前，蘇州一群到棋牌室「消遣」的民眾被匿名舉報，警方到場處理。（取材自江蘇政法）
日前，蘇州一群到棋牌室「消遣」的民眾被匿名舉報，警方到場處理。（取材自江蘇政法）

江蘇省揚州市這波本土COVID-19疫情已累積94例確診病例，官方宣布，當地第一例確診者毛姓婦人涉嫌妨害傳染病防治罪被刑事拘留，她同時已被轉送至南京的醫院治療。

北京日報旗下新媒體長安街知事今天報導，揚州市從7月28日出現2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，至今疫情不斷擴大，感染者主要是棋牌室出入、逗留人員。資料顯示，從發現來源看，麻將館暴露人員占64%。

揚州疫情可追溯至64歲的毛姓婦人。揚州市公安局通報稱，她於7月21日從這次疫情爆發地南京乘大巴士到揚州，住在姐姐家中，從21日至24日，每天都到棋牌室打牌。27日因咳嗽、發燒自行到揚州友好醫院就診。

揚州市公安局表示，從7月21日至27日期間，毛姓婦人未按照要求，主動向社區報告南京旅居史，並頻繁活動於揚州市區多處人員高度密集的飯店、商店、診所、棋牌室、農貿市場等，致使疫情在揚州市區擴散蔓延。

根據通報，在公安機關第一時間調查時，毛姓婦人拒絕說出到揚州之後的行程，拒絕執行防控措施，引起疫情擴散傳播。

因涉嫌妨害傳染病防治罪，揚州市公安局於7月29日決定對她採取刑事拘留措施。因為毛姓婦人已是確診病例，根據統一安排，她被轉運至南京定點醫院治療。

中國2日新增90例確診，61例本土疫情中，江蘇省占了45例，其中南京5例、揚州40例。揚州今天零時起升級封控管理措施，每戶每天限一人憑出入證採購生活必須品。

疫情 公安 傳染病

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