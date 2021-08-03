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上海浦東一社區 列為新冠疫情中風險地區

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
上海市衛健委主任鄔驚雷。文匯報
上海市衛健委主任鄔驚雷。文匯報

上海2日晚間公布新增1例本地新冠肺炎確診病例，上海疫情防控工作發布會3日通報，將確診者所住的浦東新區一個社區列為中風險地區。

上海市衛健委主任鄔驚雷3日表示，將浦東新區川沙新鎮華夏二路1500弄心圓西苑社區列為中風險地區，上海市其他區域均為低風險。

鄔驚雷指出，上海將加強來滬返滬人員管理、加強重點場所人員查驗、加強新冠疫苗接種、加強個人防護。

截至8月2日，上海全市完成新冠疫苗全程接種人數已達1,876.63萬人，18歲以上人群完成全程新冠疫苗接種率已達85%，全市累計接種逾3,811萬劑次。

在加強個人防護方面，上海呼籲市民牢記：口罩還要戴、社交距離還要留、咳嗽噴嚏還要遮、雙手還要經常洗、窗戶還要儘量開。非必要不離滬，近期暫不前往國內外中高風險地市。

上海 新冠疫苗 中風

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