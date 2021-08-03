麻將館爆群聚感染 揚州新冠確診累計達94例

大陸江蘇省揚州市疫情升溫，此次疫情爆發點為「棋牌室」群聚，目前已發現至少三家麻將館，導致短期內爆發，疫情迅速擴散，揚州現已累計94例本土確診病例。

江蘇省衛生健康委副主任周明浩於3日舉行的疫情防控記者會上指出，揚州此次疫情爆發圍繞棋牌室，該場所空間相對密閉、通風條件差、人群聚集、人流量大，很容易造成病毒傳播，參與打麻將的人同時在不同的麻將館之間流動，目前已發現至少三家麻將館出現疫情，導致短期內多個爆發源頭，疫情迅速擴散。

周明浩表示，目前已將全部確診病例轉至南京公共衛生醫療中心救治，對老年患者高度重視基礎疾病和合併疾病的治療，將採取一切手段防止輕症轉爲重症，重症轉危，盡全力救治患者。

大陸媒體報導，揚州此波疫情是由南京疫情擴散導致。江蘇省衛健委先前通報，一名南京婦人7月21日搭乘巴士由南京前往揚州，到達揚州後與其姐姐同住，二人還曾連續多日到當地兩家棋牌室打麻將。

7月28日，南京婦人因出現發燒等症狀就醫，後被確診為新冠肺炎，成為揚州這波疫情的首宗個案。江蘇省疾控中心進行基因測序分析發現，其體內含有Delta變異病毒株，與南京疫情相關個案高度同源。

7月29日，揚州市公安部門已該名南京婦人以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，因屬新冠肺炎確診病例，根據統一安排，該名老婦人被轉運至南京定點醫院治療，目前案件正在進一步偵查中。

棋牌室經營者表示，揚州市民有打牌習慣，揚州也有不少棋牌室，一些檔次較高的棋牌室有獨立包廂和茶室，條件較好、管理規範，所以暫時未爆出大範圍感染的情況。但另一種棋牌室爲開放式的大廳，人員較爲集中、雜亂，顧客主要是住在附近的老年人。

上述確診的南京婦人到訪的棋牌室屬於後者，該棋牌室地下空間大，可容納約100張麻將桌，每天都有上百名老年人聚集於此打牌、打麻將，而且基本都不戴口罩。

根據大陸官方疫調，揚州現有確診中，8成曾到訪過棋牌室，其中年齡最大的患者為87歲。揚州已將棋牌室所處區域畫為高風險地區，並實施封閉管理。