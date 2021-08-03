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澳門一對夫妻核酸檢測陽性 曾到珠海等地旅遊

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為澳門一處賭場早前景象。歐新社
圖為澳門一處賭場早前景象。歐新社

澳門日報》報導，根據廣東珠海衛生部門3日通報，2名澳門居民8月2日在珠海某檢測中心採樣的檢測結果為陽性，其中男性居民經澳門特區衛生局病毒核酸快篩仍呈陽性，目前正在醫院進一步診治中。

澳門疫情應變協調中心表示，這2名澳門居民為夫妻，現已返回澳門，澳門衛生局也已聯絡到2人，兩人目前都在澳門仁伯爵綜合醫院接受隔離和診治中，男性新冠病毒核酸快速檢測結果仍為陽性。

報導稱，這名澳門男性居民近期曾有珠海、中山旅行史，女性居民除珠海外沒有其他旅行史，但其女兒曾在7月19至24日前往陝西西安參加活動。

廣東中山7月24日曾通報一例新冠確診病例，該名確診者7月19日從南京搭機返回中山。後因南京祿口機場傳出疫情，於21日主動到醫院進行新冠核酸檢測，22日報告核酸檢測結果為陽性，被診斷為無症狀感染者，24日轉為確診病例。

新冠肺炎 COVID-19 澳門

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