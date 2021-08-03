澳門一對夫妻核酸檢測陽性 曾到珠海等地旅遊
《澳門日報》報導，根據廣東珠海衛生部門3日通報，2名澳門居民8月2日在珠海某檢測中心採樣的檢測結果為陽性，其中男性居民經澳門特區衛生局病毒核酸快篩仍呈陽性，目前正在醫院進一步診治中。
澳門疫情應變協調中心表示，這2名澳門居民為夫妻，現已返回澳門，澳門衛生局也已聯絡到2人，兩人目前都在澳門仁伯爵綜合醫院接受隔離和診治中，男性新冠病毒核酸快速檢測結果仍為陽性。
報導稱，這名澳門男性居民近期曾有珠海、中山旅行史，女性居民除珠海外沒有其他旅行史，但其女兒曾在7月19至24日前往陝西西安參加活動。
廣東中山7月24日曾通報一例新冠確診病例，該名確診者7月19日從南京搭機返回中山。後因南京祿口機場傳出疫情，於21日主動到醫院進行新冠核酸檢測，22日報告核酸檢測結果為陽性，被診斷為無症狀感染者，24日轉為確診病例。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言