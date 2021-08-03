快訊

盧秀燕宣布提高奧運獎金 柔道摘銀楊勇緯9萬變200萬

評／睪固酮決定一切？跨性別者首度參加奧運，公平嗎？

來自緬甸的Delta病毒攻陷河南 破口竟是醫院

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
在發現有本土確診者後，鄭州8月1日起就對全市民眾展開核酸檢測。截至2日18時，鄭州已完成近981萬人核酸採樣，完成檢測約141萬人。（取自新華網）
在發現有本土確診者後，鄭州8月1日起就對全市民眾展開核酸檢測。截至2日18時，鄭州已完成近981萬人核酸採樣，完成檢測約141萬人。（取自新華網）

7月10日一架來自俄羅斯載有確診者的航班，因南京祿口國際機場清潔人員不慎遭感染後，導致Delta病毒因此蔓延大陸十餘省。如今又傳出，Delta病毒透過一架來自緬甸的航班入侵河南，而這次疫情破口竟是專門收治境外確診者的鄭州市第六人民醫院。

據新華社報導，鄭州2日舉行的疫情防控記者會指出，自7月30日鄭州發現首例無症狀感染者以來，截至8月2日18時，本輪疫情已導致鄭州新增本土確診病例13例，無症狀感染者50例。

報導稱，經基因測序，最初2名感染者與緬甸入境並在鄭州市第六人民醫院進行治療的確診患者的毒株高度同源，均為Delta變異毒株。

新華社指出，這63名感染者絕大多數與鄭州市第六人民醫院有關聯，個別人員雖與鄭州市第六人民醫院沒有明顯交集，但或是居住地在醫院附近，或者近期曾在該區域有過活動。

在鄭州傳出本土疫情後，鄭州市衛健委主任付桂榮、鄭州市第六人民醫院黨委書記馬淑煥，也在7月31日火速被拔官免職。

上海《第一財經》指出，鄭州市第六人民醫院是境外輸入定點收治醫院。7月共有三班從緬甸仰光飛抵鄭州的境外航班CA906，分別於7月4日、7月11日、7月18日降落鄭州。

CA906航班原本是飛航緬甸仰光—北京的國際客運航班。但在新冠疫情暴發後，為確保首都北京的安全，大陸開始執行進京國際航班必須先在其他城市入境，乘客落地檢測無虞後再進京的政策。

CA906航班入境大陸後的第一入境點為鄭州，航班每周日降落鄭州後，旅客必須入境進行核酸檢測，沒有問題再飛往北京，有問題者必須留在鄭州隔離或治療。

7月CA906降落鄭州的三個航班，就因有兩個航班確診者過多而遭大陸民航局「熔斷」。根據規定，航空公司在所運營國際航線上的單個入境航班中，核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個，該航線航班將被暫停1周；若達10個，暫停4周。

CA906航班，即因7月11日和18日分別帶入9例和7例境外輸入病例，遭大陸民航局先後熔斷兩周。兩個航班降落鄭州後的境外輸入病例，都被送至鄭州市第六人民醫院治療。

但鄭州迄今尚未對外說明，疫情是如何從鄭州市第六人民醫院對外擴散開來。

鄭州 疫情

延伸閱讀

圍堵Delta追加第3劑？陳時中：先拚第1劑涵蓋率

河南暴雨災情嚴重 迄今已造成302死、50失蹤

Delta病毒攻占中國近半省市 專家：正研發疫苗

中國河南鄭州病例由Delta病毒引起 檢測陽性者所在區封閉

相關新聞

中國大陸疫情不斷 2日新增61例本土新冠確診 涉及8省市

中國大陸本土新冠疫情持續升溫，確診病例不斷增加。根據大陸國家衛健委3日上午通報，8月2日，中國大陸共報告新增確診病例90...

來自緬甸的Delta病毒攻陷河南 破口竟是醫院

7月10日一架來自俄羅斯載有確診者的航班，因南京祿口國際機場清潔人員不慎遭感染後，導致Delta病毒因此蔓延大陸十餘省。...

保護生態 黃河流域青海段禁漁5年

為養護黃河水生生物資源，保護生物多樣性，促進黃河流域青海段生態文明保護和高質量發展，青海省政府宣布，自2021年8月1日...

宜昌第9座 伍家崗長江大橋通車

三峽工程所在地湖北宜昌第9座長江大橋—伍家崗長江大橋8月2日9時對社會車輛開放通車。該橋是「長江經濟帶綜合立體交通走廊規...

鐵路暑運7月逾3億人次 增長48%

中國國家鐵路集團有限公司表示，截至7月31日，鐵路暑運時間過半。7月份，全國鐵路累計發送旅客3.06億人次，同比增加99...

寧夏沙湖景區 大陸魅力濕地

夏日時節，地處寧夏石嘴山市平羅縣的沙湖景區內，葦綠沙黃、碧波盪漾。集荒漠、草原、濕地、湖泊等生態系統為一體的沙湖景區，享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。