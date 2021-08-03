來自緬甸的Delta病毒攻陷河南 破口竟是醫院

7月10日一架來自俄羅斯載有確診者的航班，因南京祿口國際機場清潔人員不慎遭感染後，導致Delta病毒因此蔓延大陸十餘省。如今又傳出，Delta病毒透過一架來自緬甸的航班入侵河南，而這次疫情破口竟是專門收治境外確診者的鄭州市第六人民醫院。

據新華社報導，鄭州2日舉行的疫情防控記者會指出，自7月30日鄭州發現首例無症狀感染者以來，截至8月2日18時，本輪疫情已導致鄭州新增本土確診病例13例，無症狀感染者50例。

報導稱，經基因測序，最初2名感染者與緬甸入境並在鄭州市第六人民醫院進行治療的確診患者的毒株高度同源，均為Delta變異毒株。

新華社指出，這63名感染者絕大多數與鄭州市第六人民醫院有關聯，個別人員雖與鄭州市第六人民醫院沒有明顯交集，但或是居住地在醫院附近，或者近期曾在該區域有過活動。

在鄭州傳出本土疫情後，鄭州市衛健委主任付桂榮、鄭州市第六人民醫院黨委書記馬淑煥，也在7月31日火速被拔官免職。

上海《第一財經》指出，鄭州市第六人民醫院是境外輸入定點收治醫院。7月共有三班從緬甸仰光飛抵鄭州的境外航班CA906，分別於7月4日、7月11日、7月18日降落鄭州。

CA906航班原本是飛航緬甸仰光—北京的國際客運航班。但在新冠疫情暴發後，為確保首都北京的安全，大陸開始執行進京國際航班必須先在其他城市入境，乘客落地檢測無虞後再進京的政策。

CA906航班入境大陸後的第一入境點為鄭州，航班每周日降落鄭州後，旅客必須入境進行核酸檢測，沒有問題再飛往北京，有問題者必須留在鄭州隔離或治療。

7月CA906降落鄭州的三個航班，就因有兩個航班確診者過多而遭大陸民航局「熔斷」。根據規定，航空公司在所運營國際航線上的單個入境航班中，核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個，該航線航班將被暫停1周；若達10個，暫停4周。

CA906航班，即因7月11日和18日分別帶入9例和7例境外輸入病例，遭大陸民航局先後熔斷兩周。兩個航班降落鄭州後的境外輸入病例，都被送至鄭州市第六人民醫院治療。

但鄭州迄今尚未對外說明，疫情是如何從鄭州市第六人民醫院對外擴散開來。