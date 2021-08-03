大陸2日新增61例本土確診 揚州疫情升溫占40例
大陸本土疫情仍緊張，繼南京市後，揚州市也在升溫。大陸2日新增90例確診病例，其中本土病例61例，江蘇省揚州市就占了40例。另，南京有5例，湖南6例、湖北3例、河南2例、雲南2例、北京1例、上海1例、福建1例，
據大陸國家衛健委網站消息指出，2日新增29例境外移入病例，雲南8例、廣東6例、天津3例、上海3例、四川3例、江蘇2例、陝西2例、福建1例、山東1例；新增無症狀感染者41例。
繼南京市後，揚州市本土疫情也正在升溫。據「健康江蘇」微信公眾號消息，南京2日有5例確診、揚州40例，其中22例為輕症，23例為普通型，
7月20日至今，南京市累計本土確診病例220例；揚州市累計本土確診病例94例；本土無症狀感染者2例。
鑑於揚州疫情緊張，3日零時起，揚州主城區，包括邗江區、廣陵區、經濟技術開發區、生態科技新城、蜀岡-瘦西湖風景名勝區，以及除了封閉小區（自然村）外的所有小區，都將實施封控管理措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言