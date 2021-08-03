大陸2日新增61例本土確診 揚州疫情升溫占40例

大陸本土疫情仍緊張，繼南京市後，揚州市也在升溫。大陸2日新增90例確診病例，其中本土病例61例，江蘇省揚州市就占了40例。另，南京有5例，湖南6例、湖北3例、河南2例、雲南2例、北京1例、上海1例、福建1例，

據大陸國家衛健委網站消息指出，2日新增29例境外移入病例，雲南8例、廣東6例、天津3例、上海3例、四川3例、江蘇2例、陝西2例、福建1例、山東1例；新增無症狀感染者41例。

繼南京市後，揚州市本土疫情也正在升溫。據「健康江蘇」微信公眾號消息，南京2日有5例確診、揚州40例，其中22例為輕症，23例為普通型，

7月20日至今，南京市累計本土確診病例220例；揚州市累計本土確診病例94例；本土無症狀感染者2例。

鑑於揚州疫情緊張，3日零時起，揚州主城區，包括邗江區、廣陵區、經濟技術開發區、生態科技新城、蜀岡-瘦西湖風景名勝區，以及除了封閉小區（自然村）外的所有小區，都將實施封控管理措施。