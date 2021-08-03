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中國大陸疫情不斷 2日新增61例本土新冠確診 涉及8省市

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
上海浦東國際機場貨運區2日發現一名外航貨機服務人員確診後，當晚立即對附近社區居民進行核酸檢測。中新社
上海浦東國際機場貨運區2日發現一名外航貨機服務人員確診後，當晚立即對附近社區居民進行核酸檢測。中新社

中國大陸本土新冠疫情持續升溫，確診病例不斷增加。根據大陸國家衛健委3日上午通報，8月2日，中國大陸共報告新增確診病例90例，其中境外輸入病例29例，本土病例61例。本土病例分別為：江蘇45例、湖南6例、湖北3例、河南2例、雲南2例、北京1例、上海1例、福建1例。

江蘇仍是大陸這波本土新冠疫情的重災區，2日，江蘇新增的本土確診病例就有45例，其中南京5例，揚州40例。

從7月20日南京祿口國際機場發現有清潔人員確診以來，迄今南京累計報告本土確診病例已達220例，其中重症6例；揚州累計報告本土確診病例94例，其中重症2例。

值得注意的是，上海2日也新增本土新冠肺炎確診病例1例，該名確診者為浦東國際機場貨運區外航貨機服務人員。上海去年11月下旬也曾在浦東國際機場貨運區發現多名新冠確診者。

當時確診者的病毒基因測序顯示與北美流行株高度相似，上海因此判斷感染來源為境外輸入。對於浦東國際機場去年底那次小規模疫情，大陸的專家認為，感染源可能是來自境外遭新冠病毒汙染的航空貨櫃。

據上海《澎湃新聞》報導，在發現有本土確診病例後，上海浦東國際機場2日就連夜對所有相關人員進行集體核酸檢測，並對相關區域展開消毒工作。

上海 機場 疫情

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