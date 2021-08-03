鐵路暑運7月逾3億人次 增長48%
中國國家鐵路集團有限公司表示，截至7月31日，鐵路暑運時間過半。7月份，全國鐵路累計發送旅客3.06億人次，同比增加9915萬人次、增長48%。
國鐵集團有關負責人表示，暑運以來，鐵路部門精心組織旅客運輸工作，充分用好拉林鐵路等新線和復興號智能動車組等新裝備，運用12306大數據分析暑期探親流、旅遊流、學生流等出行規律，加強運力調配。同時，鐵路部門積極統籌疫情防控和安全檢查工作，確保旅客平安有序出行。
在應對極端天氣考驗方面，7月以來，鄭州等地區先後經歷多輪強降雨，部分鐵路設備設施和運輸秩序受到嚴重影響。鐵路部門第一時間啟動應急響應，加強集中統一指揮，組織人員晝夜搶修線路，實施主動避險策略，採停運、折返、迂迴等方式，先後調整3500多列客車運行、轉運旅客2.3萬餘人、疏散滯留旅客156萬人。
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