宜昌第9座 伍家崗長江大橋通車

三峽工程所在地湖北宜昌第9座長江大橋—伍家崗長江大橋8月2日9時對社會車輛開放通車。該橋是「長江經濟帶綜合立體交通走廊規劃」中湖北省19條過江通道之一，對構建完善三峽綜合交通運輸體系具有重要意義。

宜昌地處長江中上游分界處，是三峽工程和葛洲壩工程所在地。長江幹流流經宜昌232公里，佔湖北省長江幹流岸線總長的近四分之一，長江南北兩岸溝通，以長江大橋為主要方式。

伍家崗長江大橋位於葛洲壩下游15公里處，全長2813米，橋寬31.5米，設計雙向6車道，主線設計時速80公里，總投資28億元人民幣。該橋與三峽翻壩高速公路相銜接，其建成通車有利於發揮疏導宜昌東站快速客運交通的作用，將宜昌鐵路樞紐、物流園區、港口緊密連接，實現客運零換乘和貨運無縫對接，能發揮宜昌全國區域性綜合交通樞紐作用。

多年來，宜昌市加快推進基礎設施互聯互通，構築完善的多式聯運轉運體系，實現高效聯運，以緩解三峽船閘通航壓力。從今年2月至今的半年內，湖北已有宜都、武漢青山、伍家崗3座長江大橋先後建成通車，其中宜都長江大橋、伍家崗長江大橋均在宜昌市境內。

截至目前，長江宜昌段從三峽大壩上游兵書寶劍峽到葛洲壩下游枝江七星台水域，依次分布著秭歸長江大橋、西陵長江大橋、至喜長江大橋、夷陵長江大橋、宜昌鐵路長江大橋等9座長江大橋，域內長江大橋數量在長江沿線地級市中位居第一。在飛架南北的跨江大橋連通下，宜昌長江兩岸經濟聯動不斷強化，三峽翻壩轉運更加通暢便捷，資源融合互通更加優質高效。