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保護生態 黃河流域青海段禁漁5年

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
東海休漁季結束 大批漁船捕撈 8月1日中午，東海水域結束伏季休漁季，浙江省舟山市大批漁船從沈家門漁港開赴東海海域漁場捕撈。（新華社）
東海休漁季結束 大批漁船捕撈 8月1日中午，東海水域結束伏季休漁季，浙江省舟山市大批漁船從沈家門漁港開赴東海海域漁場捕撈。（新華社）

為養護黃河水生生物資源，保護生物多樣性，促進黃河流域青海段生態文明保護和高質量發展，青海省政府宣布，自2021年8月1日起對黃河流域青海段部分水域實行禁捕。

中新社報導，青海省農業農村廳漁業漁政管理局局長閻高峰表示，本次禁漁是中國黃河流域長度最長的一次禁漁，且是全年禁漁。為保證當地漁民的經濟收入，每年8月20日至11月20日期間在龍羊峽保留池沼公魚的捕撈期。

據介紹，此次禁捕水域為黃河流域青海段幹流，扎陵湖、鄂陵湖，重要支流大通河、湟水河、隆務河、格曲河、東柯曲河、西柯曲河、澤曲河、曲什安河和大河壩河。禁捕期限自2021年8月1日至2026年7月31日，為期五年。禁捕期間嚴禁一切天然魚類的捕撈活動。

黃河龍羊峽至積石峽段（含龍羊峽水庫）各大中型水庫網箱養殖按照「青海省養殖水域灘塗規劃（2019—2030）」執行。　　

此次禁捕特別規定龍羊峽水庫設立為期三個月的特許捕撈期，從每年8月20日至11月20日。期間只限捕撈大水面增殖的池沼公魚，嚴禁捕撈其他魚類資源。捕撈相關具體規範由青海海南藏族自治州人民政府漁業主管部門規定。　　

同時，黃河上游河南段、扎陵湖鄂陵湖、黃河尖扎段、黃河貴德段、格曲河、西門措、大通河7個特有魚類國家級水產種質資源保護區內禁止一切垂釣活動。其他水域垂釣活動，由所在地縣級以上人民政府漁業主管部門制定具體管理辦法，明確禁釣區域、禁釣時段、禁釣方法。法規、規章另有規定的從其規定執行。　　

此外，在禁捕水域和禁捕期限內，因資源調查、科研等特殊原因需要採捕天然魚類資源的，須經省級人民政府漁業主管部門批准。

水庫 漁民

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