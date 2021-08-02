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追悼張毅 上海琉璃藝術博物館將舉辦紀念特展

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
已故琉璃工房創辦人張毅（左），於2019年與法國玻璃雕塑藝術家埃裡克．邦特（右）合照。琉璃工房
已故琉璃工房創辦人張毅（左），於2019年與法國玻璃雕塑藝術家埃裡克．邦特（右）合照。琉璃工房

金馬獎最佳導演、「琉璃工房」創辦人張毅於去年病逝，琉璃工房將於今年11月，於上海琉璃藝術博物館舉辦張毅紀念特展，屆時張毅的妻子楊惠姍將出席。

此外，原於今年7月底到期的上海琉璃藝術博物館，已順利取得續約，楊惠姍也向夥伴和支持者發表一封信，感謝各界長期以來的支持與鼓勵，琉璃工房會繼續努力，一步一步，至善前行。

楊惠姍在信中表示，上海琉璃藝術博物館於2010年在各方協助下在泰康路25號隆重開幕，一轉眼已經11年了，在這11年裡，引進十數個國際級展覽，數十位國際藝術家在這裡舉辦展覽，也曾作為中法建交50周年慶祝活動重要項目的舉辦地。

同時，上海琉璃藝術博物館還是上海市非物質文化遺產代表性項目保護單位保，每個月有上萬人次參觀到訪，也曾多次接待過海內外重要領導與嘉賓，讓上海琉璃藝術博物館成為上海市重要的文化藝術交流場域。

她表示，上海琉璃藝術博物館是民辦的非營利文化場館，以個人有限的資源，非常辛苦地、努力地去完成文化的使命，「因為我們深深相信，有文化，才有尊嚴。」

楊惠姍提到，今年七月底，上海琉璃藝術博物館的房屋租約到期，在黃浦區領導、黃浦區台辦，以及經緯集團的大力支持之下，上海琉璃藝術博物館順利取得了新的續約。

上海琉璃藝術博物館今年已順利續約，楊惠姍向夥伴和支持者發表感謝信。琉璃工房提供
上海琉璃藝術博物館今年已順利續約，楊惠姍向夥伴和支持者發表感謝信。琉璃工房提供

上海 博物館

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