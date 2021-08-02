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河南暴雨災情嚴重 迄今已造成302死、50失蹤

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
河南大暴雨造成嚴重傷亡，圖為7月22日，鄭州京廣路隧道口，被淹的汽車在水退後露出水面。新華社
河南大暴雨造成嚴重傷亡，圖為7月22日，鄭州京廣路隧道口，被淹的汽車在水退後露出水面。新華社

七月中旬以來河南各地的暴雨造成多地嚴重災情，河南省防汛救災新聞發布會今天通報，7月16日以來至8月2日12時，河南省因災遇難302人，50人失蹤，直接經濟損失1142.69億人民幣。

央視報導，8月2日下午，河南省政府新聞辦召開的第十場「河南省防汛救災」新聞發佈會，當中在鄭州市部分，經過嚴格的身份比對，到8月1日18時，全市共遇難292人，失蹤47人；其中，因洪水、泥石流導致189人遇難；因房屋倒塌導致54人遇難；因地下室、車庫、地下管廊等地下空間溺亡39人，包括大家最關注的鄭州地鐵5號線14人遇難，京廣路隧道6人遇難；另有其他遇難者10人。

鄭州市下轄的各縣（市）方面，鞏義市遇難64人、滎陽市58人、新密市46人、登封市12人、新鄭2人、上街區2人，共遇難184人；市內五區和四個開發區共遇難108人。

此外，鄭州市以外的新鄉市遇難7人，失蹤3人；平頂山市遇難2人；漯河市遇難1人。

總計河南全省共有150個縣（市、區）、1663個鄉鎮、1453.16萬人受災。倒塌房屋30106戶、89001間；農作物成災面積872萬畝，絕收面積380萬畝，直接經濟損失 1142.69億元。

鄭州 失蹤 暴雨

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