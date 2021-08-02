快訊

直播／AZ、莫德納快要打光光 陳時中下午2時記者會說明

暴雨侵襲雲林北港緊急宣布停班停課 數百戶忙搬家具墊高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳亦凡帳號被陸全網封禁 多名KOL曾為其聲援亦遭禁言

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
藝人吳亦凡被大陸全網封禁，一些支持他的意見領袖新浪微博帳號也被永久封禁，據新浪微博公告，被禁言和永久關閉帳號有990個。（百度百家號）
藝人吳亦凡被大陸全網封禁，一些支持他的意見領袖新浪微博帳號也被永久封禁，據新浪微博公告，被禁言和永久關閉帳號有990個。（百度百家號）

吳亦凡事件繼續發酵，7月31日，北京朝陽警方發布消息，吳亦凡因涉嫌強姦罪，已被依法刑事拘留。8月1日，吳亦凡及其工作室的微博帳號@Mr_凡先生、@Mr_吳亦凡工作室 都被注銷。另外，曾在事件之初為其聲援的KOL（意見領袖）@馬薇薇、@蘇芒、@六六 亦被禁言。

據新浪微博官方公告指出，自北京警方發布吳亦凡涉案消息以來，已關閉「錯誤導向超話」108個，解散違規群組789個，禁言和永久關閉帳號990個。

8月1日晚間，吳亦凡本人及其工作室微博疑似因違規被屏蔽，兩個帳號均顯示「因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」。對此，大陸官媒中新網發布消息證實，上述兩個微博帳號都已經被注銷。

另外，微博帳號@馬薇薇、@蘇芒、@六六 亦被禁言，這些帳號均顯示「因違反社區公約，該用戶暫時處於禁言狀態」。上述三人在事件之初曾力挺吳亦凡，馬薇薇在被禁言後以另外帳號發布自拍影片道歉，稱「我為我過去的不當言論表示真誠的歉意，然後我也不知道該做什麼打算，也沒有什麼安排，我只是想，不再噁心大家了，對不起。」

8月2日上午，微博話題「#全平台封禁吳亦凡帳號#」登上熱搜榜榜首。據大陸網友梳理，吳亦凡在抖音、今日頭條、百度百家號、微博超話、貼吧、愛奇藝泡泡圈、騰訊視頻、央視影音、豆瓣人物主頁都齊齊被封殺。QQ音樂等歌曲播放平台上，吳亦凡的歌曲也已無法播放。

微博官方在公告當中指出，吳亦凡被通報涉案引發全網高度關注，站方對此非常重視，以維護好站內社區生態秩序為落點，立即排查治理相關訊息。

公告表示，截至8月1日晚，微博已關閉錯誤導向超話108個，解散違規群組789個，堅決遏制非理性行為，堅決處理極端言論；對於藉機尋釁滋事、攻擊政府機構、惡意營銷蹭熱點、惡意洗地（註：收拾殘局）等違規帳號予以嚴肅處理，已禁言和永久關閉帳號共990個。

從公告的被處理帳號可以發現，這些帳號中絕大多數被關閉，帳號的粉絲數從0人到2千多人不等；另有8個帳號是被永久禁言，粉絲數從0人到5.6萬多人不等。

北京

延伸閱讀

吳亦凡變「查吳此人」　網爆被神秘編號「1337000」取而代之

吳亦凡被媽媽送入獄 逮捕過程流出哭喊「我是第一次」

受害女疑似僅13歲！吳亦凡又爆性賄賂、群交、染性病

涉嫌強姦被拘留 吳亦凡疑又染毒恐判無期徒刑

相關新聞

吳亦凡帳號被陸全網封禁 多名KOL曾為其聲援亦遭禁言

吳亦凡事件繼續發酵，7月31日，北京朝陽警方發布消息，吳亦凡因涉嫌強姦罪，已被依法刑事拘留。8月1日，吳亦凡及其工作室的...

港人觀看奧運「噓」中國國歌 分析指可能涉國安法

香港警方正在調查一起「噓國歌」事件，起因於一家商場日前直播香港劍擊選手張家朗出席東京奧運頒獎典禮時，有觀看市民向奏起的中...

港媒：大陸中科院院士懷進鵬料掌教育部

大陸教育部部長即將由懷進鵬接任，據《星島日報》報導，中國科學技術協會黨組書記、常務副主席懷進鵬，已經接替陳寶生擔任教育部...

兩岸微流行／奧運健兒和家鄉菜都火了

東京奧運賽事吸引全球目光，最近大陸網上最熱話題則是，奧運健兒回家後，媽媽們都準備什麼菜？

兩岸青年工藝傳承線上交流 89萬人收看

在一陣陣激昂的鼓聲中，一群「00後」青年帶來的台灣九天戰鼓表演在福州拉開了「守藝兩岸，同心傳承—2021年兩岸青年工藝傳...

黃河流域青海段 部分水域禁捕5年

「本次禁漁是黃河流域長度最長的一次禁漁，且是全年禁漁。為保證當地漁民的經濟收入，每年8月20日至11月20日期間在龍羊峽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。