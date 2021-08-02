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港媒：大陸中科院院士懷進鵬料掌教育部

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國科學院院士、曾任北京航空航天大學校長的懷進鵬，即將接任大陸教育部長。（星島網）
中國科學院院士、曾任北京航空航天大學校長的懷進鵬，即將接任大陸教育部長。（星島網）

大陸教育部部長即將由懷進鵬接任，據《星島日報》報導，中國科學技術協會黨組書記、常務副主席懷進鵬，已經接替陳寶生擔任教育部黨組書記，預料將在本月二十日的全國人大常委會會議正式擔任教育部長。懷進鵬是中國科學院院士，曾任北京航空航天大學校長，提倡「有溫度的教育」，上任之後相信將繼續執行習近平要求的「整頓校外培訓機構」。

報導稱，有關懷進鵬出掌教育部的消息近日已在北京流傳。據悉，七月三十日，中組部副部長李小新前往教育部宣布這一任命。懷進鵬的中學母校哈爾濱第九中學在微信公眾號也發出消息：「九中的驕傲：八○屆傑出校友懷進鵬任教育部黨組書記」，不過後來又刪除。「教育部評估中心」發出懷進鵬的相關報導，指這是「時任中國科協黨組書記懷進鵬」講黨史學習教育專題黨課，側面顯示他已調離科協。

現年五十八歲的懷進鵬，是電腦軟體權威專家，中國科學院院士。他長期在北京航空航天大學任教，後來擔任校長。二○一五年步入官場，擔任工業和信息化部副部長，翌年任天津市委副書記，二○一七年出掌中國科協，成為正部級高官，本身也是中共中央委員。

在北航校長的任上，懷進鵬就提倡「有溫度的教育」，指出教育不止是知識的傳遞，更要注重人與人之間的溝通、人文的交流，人的素養及團隊的合作，特別是對文化的自信、對社會的理解。他認為，教授就是學校的名片，有甚麼樣的教授就有甚麼樣的大學。

報導稱，習近平重視教育，成立中共中央教育工作領導小組。今年以來，他至少三次痛斥校外培訓亂象，直指導致中小學生負擔太重，是「頑瘴痼疾」，嚴禁隨意資本化運作，不能讓良心的行業變成逐利的產業。教育部因此專門成立「校外教育培訓監管司」，官方也出台系列措施監管校外培訓，相信懷進鵬上任之後當務之急是全面規範管理校外培訓機構。

大陸現任教育部長陳寶生，今年五月已滿六十五歲的正部級退休年齡。他畢業於北京大學經濟系，長期在家鄉甘肅工作，在蘭州市委書記的任上進京擔任中共中央黨校副校長，後來擔任國家行政學院黨委書記，二○一六年任教育部部長。

教育部 北京大學 中共

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