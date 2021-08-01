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懸賞5000元人民幣涉疫麻將迷 揚州舉報熱線被打爆

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
揚州邗江區揚州中海運河丹堤棋牌室開業小廣告 。（香港文匯網）
揚州邗江區揚州中海運河丹堤棋牌室開業小廣告 。（香港文匯網）

揚州經濟技術開發區公布的「有獎舉報」專線被打爆，被舉報對象一經核實，可得到5000元人民幣獎金，如被舉報對象最終核酸檢測為陽性的，舉報人可得到加倍獎勵即1萬元人民幣。據揚州官方8月1日公布，該市近四天確診新冠肺炎病例28人，其中24名確診者分別來自該市3家棋牌室。

7月21日，一名64歲女性上午從南京乘大巴到揚州，從當天下午開始連續多日在當地棋牌室打牌，引爆揚州本地新冠疫情。揚州已關閉周邊20個高速公路收費站出入口。

揚州經濟技術開發區此舉目的是「為及時發現新冠病毒攜帶者和密切接觸者」，鼓勵市民舉報在7月21日以後到過已確診的新冠肺炎病例涉及的三個棋牌室。此外，還可舉報自7月21日以後，從等中高風險地區來揚州尚未被官方掌握情況的人員。

由於這條專線是一個移動公司的手機號碼，只能一個、一個電話地接聽。接聽電話的吳先生非常熱情，反覆表態「一定為舉報者保密」。針對抱怨這個電話一上午都打不進去，吳先生說，「來電話的人太多了！人家有的是舉報打牌的，有的舉報是從南京來的，還有幾個舉報從其他地方來的，內容很多！你想舉報什麼？你說，沒事的。」

麻將是揚州一帶老人遣閑的重要方式，當地小區內及地下室等建築被改建為棋牌室屢見不鮮。棋牌室台費便宜，以及有送雞蛋、包餐食等許多實惠也吸引着老年人群聚。

「有獎舉報」特別說明，對於多個舉報人分別舉報同一對象的，只獎勵首個舉報人。並對舉報人的個人信息予以嚴格保密。

新冠肺炎 人民幣 麻將

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