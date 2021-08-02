陸內河最大水鐵聯運樞紐 啟用

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
武漢陽邏國際港水鐵聯運二期項目開港運營。圖為陽邏國際港集裝箱水鐵聯運項目碼頭平台。（新華社）
武漢陽邏國際港水鐵聯運二期項目開港運營。圖為陽邏國際港集裝箱水鐵聯運項目碼頭平台。（新華社）

武漢陽邏國際港集裝箱水鐵聯運二期項目1日啟用。該項目不僅是中國大陸長江水鐵聯運第一港，也是長江幹線乃至中國大陸內河最大水鐵聯運樞紐。

中新社報導，當天啟用的陽邏國際港集裝箱水鐵聯運二期項目，位於武漢市新洲區陽邏經濟技術開發區，是中國大陸長江幹線港口12個水鐵聯運項目中最先啟用的港口，由中交二航局等單位施工。

據武漢新港管理委員會相關負責人表示，該項目承載著武漢建設長江中游航運中心的重要使命，其建設總面積約852畝，總投資約28億元人民幣，打通了鐵路和水路運輸間「最後一公里」，加入了「5G+」等智慧元素，形成鐵港同場、運營同場、查驗同場、信息同場的一體化格局。

其中，碼頭作業區建成4個集裝箱泊位，可靠泊作業1140標箱大型船舶，年吞吐量可達100萬標箱。鐵路站區建成1束1050米鐵路裝卸線，實現整列到發，年集裝箱水鐵聯運作業可達50萬標箱。附屬作業區為水鐵聯運工程提供拆裝箱、洗修箱、空箱堆存等配套增值物流服務。遠期規劃港口總能力300萬標箱，鐵路站場總能力200萬標箱。

陽邏國際港水鐵聯運項目一邊連接中歐班列，一邊通江達海，使得武漢成為「陸上絲綢之路」和「海上絲綢之路」的交匯點，是湖北乃至中西部走向世界的門戶樞紐。項目全面建成後，將成中國大陸內河最大水鐵聯運樞紐、內陸首座智慧港口。

武漢 開發區

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