黃河流域青海段 部分水域禁捕5年

「本次禁漁是黃河流域長度最長的一次禁漁，且是全年禁漁。為保證當地漁民的經濟收入，每年8月20日至11月20日期間在龍羊峽保留池沼公魚捕撈期。」1日，青海省農業農村廳漁業漁政管理局局長閻高峰表示。

中新社報導，為養護黃河水生生物資源，保護生物多樣性，促進黃河流域青海段生態文明保護和高質量發展，大陸官方公告，自2021年8月1日起對黃河流域青海段部分水域實行禁捕。

此次禁捕水域為黃河流域青海段幹流，扎陵湖、鄂陵湖，重要支流大通河、湟水河、隆務河、格曲河、東柯曲河、西柯曲河、澤曲河、曲什安河和大河壩河。禁捕期限自2021年8月1日至2026年7月31日，為期五年。

禁捕期間嚴禁一切天然魚類的捕撈活動。黃河龍羊峽至積石峽段（含龍羊峽水庫）各大中型水庫網箱養殖按照「青海省養殖水域灘塗規劃（2019—2030）」執行。

此次禁捕特別規定龍羊峽水庫設立為期三個月的特許捕撈期，從每年8月20日至11月20日。期間只限捕撈大水面增殖的池沼公魚，嚴禁捕撈其他魚類資源。

同時，黃河上游河南段、扎陵湖鄂陵湖、黃河尖扎段、黃河貴德段、格曲河、西門措、大通河7個特有魚類大陸國家級水產種質資源保護區內禁止一切垂釣活動。其他水域垂釣活動，由所在地縣級以上政府漁業主管部門制定具體管理辦法，明確禁釣區域、禁釣時段、禁釣方法。

此外，在禁捕水域和禁捕期限內，因資源調查、科研等特殊原因需要採捕天然魚類資源的，須經省級政府漁業主管部門批准。