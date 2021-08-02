廣州南站 將實現全天候無縫換乘

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州南站是中國大陸最繁忙的火車站，也是粵港澳大灣區的交通樞紐。廣州市規劃和自然資源局31日公布了「廣州南站核心區城市設計」，其中提出，南站將實現全天候無縫換乘，站內設置城市航站樓空間，旅客可就地辦理登機手續、直達機場

中新社報導，根據該設計方案，廣州南站地區從單一交通場站向「站城一體、業態融合的大灣區門戶樞紐」轉型。廣州南站核心區占地4平方公里，規劃總建築面積853萬平方公尺。此次設計方案遵循六大目標：提升交通系統、營造適宜步行的環境、連接人與自然、塑造令人難忘的空間、活躍的樞紐經濟區、建立世界級標誌性目的地。

「設計」優化站體周邊長途客運、出租車、公交車、網約車等多種公共交通設施的布局，實現全天候無縫換乘；依託廣佛環線城際鐵路連接廣州南站與廣州白雲機場，南站地區將預留城市航站樓空間，可為旅客辦理登機手續、行李託運以及直達機場的交通服務。

「設計」將南站與周邊的河湧、濕地、山體、公園相連接，打造大灣區新城市客廳。當中還創新構思了建設山谷瀑布，搭建多功能天棚，既可收集雨水、也可將太陽能轉化成電力。此外，廣州南站地區的商業發展空間也很有看頭，將建設免稅街區，文化藝術空間等。

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