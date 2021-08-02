兩岸青年工藝傳承線上交流 89萬人收看

在一陣陣激昂的鼓聲中，一群「00後」青年帶來的台灣九天戰鼓表演在福州拉開了「守藝兩岸，同心傳承—2021年兩岸青年工藝傳承線上交流活動」序幕。

中新社報導，在世界遺產大會閉幕之際，第九屆海峽青年節台江區主題活動—2021年兩岸青年工藝傳承線上交流活動，7月31日在福州市與台北連線同步舉行。當天，有超過89萬海內外網友通過直播平台收看，並參與到線上討論互動。

一尊尊可愛的台灣電音三太子與福州傳統塔骨在歡快的音樂中，向現場和線上的朋友們表演精彩舞蹈，再現閩台傳統廟會中的陣頭表演。「青年是最沒有包袱的，尤其是在藝術領域方面，他們既能記憶傳承，又能展望未來。」台胞張順益受訪時說。

張順益表示，孩子對傳統民俗藝術有興趣，所以帶著9歲的女兒來參加本次活動。他們瞭解到台灣的電音三太子來源於福州民間宗教特色產物—塔骨，「它們一脈相承，十分有意義」。

福州市台胞投資企業協會會長陳奕廷表示，兩岸青年在文化藝術方面，有共同語言、共同記憶，可以共同發展。「通過海青節的品牌活動，兩岸青年得以通過線上共同傳承中華民族的文化寶藏，包括在神像的造像、以及兩岸的宗教方面進行交流和傳承。」

「媽祖既是鄉土資源，也是重要旅遊文化，也是凝聚兩岸同胞的一條紐帶。」福州會場上，一瓣香媽祖文化展覽館「80後」館長孫子璇說，在過去，媽祖造像大多數都是手工雕刻而成。通過一尊尊媽祖造像，她瞭解背後傳統藝人的堅持，深受感動，故致力於保護與傳承媽祖文化和古造像。

台北會場「80後」曹育齊還介紹修復老神像、傳統打金器等經歷及工藝傳承，雙方線上達成共同保護傳統神像的意見，共同傳承信俗文化。