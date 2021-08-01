快訊

圖輯／翻滾吧男孩李智凱+教練林育信 這一抱成就15年夢想

北京疾控中心提醒：這些人員原則上不允許出京

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
北京市疾控中心副主任龐星火。（北京日報）
北京市疾控中心副主任龐星火。（北京日報）

北京市疾控中心副主任龐星火1日表示，當前全球疫情反復，大陸多個地區相繼發生聚集性疫情，北京市已出現京外關聯本地確診病例，疫情已進北京，警鐘再次敲響，疫情風險就在身邊。她強調，北京市有確診病例和無症狀感染者所在街道和單位人員原則上不允許出京，如需出京，須持「健康寶」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明。

據搜狐新聞，北京市要嚴格落實疫情防控的「四方責任」，增強全社會防控意識，在暑期旺季要加強進出京旅遊管理，公園、景區、商場、超市、影劇院、酒店、交通場站等公共場所嚴格落實限流、測溫、驗碼、佩戴口罩等防疫措施。

鑑於近期大陸國內疫情，建議市民非必要不出京、非必要不出境，不去大陸中高風險地區及有病例報告的地區、旅遊熱點地區旅行或出差。北京市報告確診病例和無症狀感染者所在街道和單位人員原則上不允許出京，如需出京，須持「健康寶」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明。

建議大陸中高風險地區人員及有病例報告的地區人員暫緩到北京，同時請市民近期有南京、張家界、鄭州等中高風險地區旅居史、與中高風險地區人員有密切接觸史的人員，以及7月17日以來有張家界旅居史的人員，立即主動向所在社區（村）、單位或酒店報備，配合開展排查、隔離、核酸篩查、健康監測等各項防控措施，不得遲報、漏報、瞞報、謊報。

建議市民近期減少聚餐聚會，活動盡可能簡短並註意開窗通風，杜絕帶病聚餐聚會；增強個人防護意識，科學佩戴口罩，勤洗手，常通風，不去人群密集、空氣不流通的場所。在公共場所要配合落實戴口罩、驗碼測溫、一米線等防控措施。

同時提醒北京市民，如出現發燒、乾咳、乏力等可疑症狀，要佩戴口罩及時到附近醫院發燒門診就醫，不要自行用藥，不要到沒有資質的診所就醫，以免延誤診療。不建議乘坐公共交通工具就診。不要帶病上班，並向單位報告旅行史、接觸史及身體異常情況。

北京 疫情 口罩

延伸閱讀

中國本土疫情延燒 北京再增確診張家界封城

揚州28例本土確診，已開展主城區第二輪大規模核酸檢測

防疫勤洗手卻洗出肌膚問題？皮膚科醫授緩解方法

公共場所空品合格嗎？ 環保局推標章台中機場首家審核中

相關新聞

港人觀看奧運「噓」中國國歌 分析指可能涉國安法

香港警方正在調查一起「噓國歌」事件，起因於一家商場日前直播香港劍擊選手張家朗出席東京奧運頒獎典禮時，有觀看市民向奏起的中...

北京疾控中心提醒：這些人員原則上不允許出京

北京市疾控中心副主任龐星火1日表示，當前全球疫情反復，大陸多個地區相繼發生聚集性疫情，北京市已出現京外關聯本地確診病例，...

廣州機場明起須刷台胞證驗健康碼

大陸疫情升溫，廣州白雲國際機場披露，8月2日零時起，所有進入白雲機場航站樓的人員（包括搭乘航班出港的旅客和送行、接機的人...

六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 反被嘲「晚了點」

吳亦凡曾是娛樂圈當紅明星的流量擔當，成為醜聞主角後，身上光環被迅速剝離。事件中的最新受害者出現了，5年前曾為挺吳亦凡罵「...

戰狼畫師新作「神明改造」 諷美帶頭注毒卻栽贓中國

二次新冠溯源讓中美直接槓上，美國指控病毒來自中國武漢實驗室，中國則要求美國開放德特里克堡生物實驗室調查。「戰狼畫師」的烏...

本土意識無法生存 香港第一健筆封筆

被譽為「香江第一健筆」的林行止，7月29日宣布封筆，停寫他48年來從未停止過的專欄。他29日寫最後一篇專欄，並向讀者告別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。