陸Delta病毒傳播點多 鍾南山：南京可控、擔憂張家界

8月1日，南京市衛健委公布新數據，截至7月31日南京市的確診者達204例，共分布在9區。而由南京祿口機場擴散出去的本土新一波疫情，在7月31日共新增53例，涉及8個省。而引發此波疫情的病毒株為Delta病毒株，已形成多個「傳播次中心」，其中揚州棋牌室、張家界「魅力湘西」演出都引發關注。中國工程院院士鍾南山也在公開活動表示，南京疫情他不擔心，但十分關注湖南張家界的疫情。

據香港01報導，昨日大陸國家衛健委公布，自7月以來，大陸累計報告多達328宗本土確診病例，接近此前5個月的總和。7月30日南京市舉行的記者會上公布疫情源頭，是機場清潔人員參與一入境航班的清掃時，因防護洗脫未依照規範造成個別保潔員感染。

澎湃新聞昨整理「南京機場十日復盤」提到，感染的清潔工參與了7月10日俄羅斯入境CA910的清潔工作後染疫，凸顯祿口機場存在監管缺位、疫情防控措施沒有詳細落實的情況。而祿口機場的清潔工大都是40到50歲，居住在機場周邊的小區，疫情也從此開始擴散。

而針對此次引發疫情的「Delta」變異病毒株也有許多討論。對於「打了疫苗」仍染疫一事，科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴表示，打疫苗後被感染，稱為「突破病例」，它是常態，不是例外，但它是巨大人群中的少數。他強調，「任何一款疫苗都不是百分之百的保護，目前各種變異株仍在我們疫苗的可控範圍之內。」

Delta病毒株的傳染力強，此次在南京爆發的疫情擴散多個省分，北至大連和北京，南至珠海和中山，西至成都出現相關病例，其中江蘇揚州棋牌室、湖南張家界「魅力湘西演出」都受高度關注。

近日，四川成都、江蘇淮安等多地均已報告從張家界旅遊歸來的陽性患者。張家界成為了南京後的又一個疫情傳播次中心，其中7月22日晚間張家界「魅力湘西」演出，2,000多人聚集在劇場一起看演出，當中有4名觀眾確診感染新冠病毒。

鍾南山昨日在廣州舉行的空淨世界開業慶典暨全球戰略夥伴合作峰會上表示，非常關注湖南張家界「魅力湘西」演出疫情，他提到，「因為是封閉環境，所有觀眾都要追蹤檢查。」

對於南京疫情，鍾南山說，南京祿口國際機場附近社區集中爆發疫情，感染人群職業較為集中。南京市政府及時採取了防控措施，如對祿口街道封閉管控、全民核酸檢測等，疫情整體可控。

他表示，「南京疫情我倒不大擔心，管控方面做得非常出色，這是大城市。但是到小地方(指張家界)會不會傳染？現在還是未知數。」