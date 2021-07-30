四川14歲少女上學失蹤！家人收綁匪勒索字條 警揭心酸真相

中國大陸四川省公安日前接獲一名婦人報案，表示其14歲孫女遭人綁架，但經警方調查，卻發現案件另有隱情。原來年紀輕輕的孫女竟因學業成績欠佳，害怕被家人責備，而自導自演一場綁架案，案件讓網友大嘆心酸。

據大陸媒體報導，事發於中國四川省巴中市，當地巴州區公安分局接獲一名婦人求助，稱其年僅14歲的孫女小周（化名）自事發當天早上回到學校後，其後便在家中抽屜中發現一張字條，寫著「你們想要救她，馬上準備1000塊（人民幣，約為新台幣4000多元）」，她聯絡校方得知小周不在學校，便向警方求助。

當局接報後隨即調查，在仔細研究「綁匪」留下的字條後，推測此案不涉及真正綁架，因為內容措辭較幼稚和像是宣洩不滿，故認為只是一場惡作劇。警方翻查小周家附近的監視器錄影畫面，發現她放學回家後，便沒有再看到其身影，於是帶隊搜查小周家所在的大廈。

直至隔日凌晨6時，小周離開大廈的樓梯，並撞見正在搜索的警員，經進一步了解，原來小周擔心自己考試成績不佳，會被家人責罵，才選擇自導自演這齣「綁架案」。

「綁匪」留下的字條要求給出贖金才放人，但字跡幼稚、內容更像在宣洩不滿。 圖／網路影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》