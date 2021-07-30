湖南常德一遊船已12人感染新冠 恐成又一個傳播鏈　

大陸湖南常德穿紫河的一艘遊船上，恐成為下一個病毒傳播鏈，已有12人感染新冠肺炎，他們一起在24日乘坐了穿紫河三號遊船，這12人中，3人來自四川成都，2人來自湖南常德本地，1人來自湖南長沙寧鄉，還有6人來自湖南株洲。

澎湃新聞報導，據各地公開的病例軌跡顯示，24日當天，來自四川成都的一家三口在常德大小河街遊穿紫河，乘坐的是穿紫河三號遊船，同遊的還有這家人的一名常德當地友人。當時船上還有跟一名長輩出遊的12歲男孩，他是湖南寧鄉人，而船上還有多名來自湖南株洲雲龍示範區的遊客。

之後幾日，船上多名遊客被驗出新冠陽性。27日，成都一家三口被報告為新冠肺炎確診病例；28日，這家人的常德同遊友人被報告為無症狀感染者；29日，同船上的常德安鄉縣女老師也被報告為無症狀感染者；29日，湖南寧鄉12歲男孩核酸檢測呈陽性。

同時，船上來自湖南株洲雲龍示範區的遊客也陸續查出陽性，據「株洲發布」微信公眾號消息指出，29日，湖南株洲雲龍示範區新增2例無症狀感染者，為母子二人；30日，雲龍示範區再次新增4例無症狀感染者，其中3人為一名母親和她的兩個兒子，一個8歲、一個6歲，上述6例無症狀感染者，都曾與成都確診的一家三口和常德28日公布的無症狀感染者同乘穿紫河三號船。

據了解，成都一家三口來常德前，先去了湖南張家界旅遊，途中與遼寧大連報告的病例有活動軌跡交叉。而大連3例相關無症狀感染者乘坐飛機來張家界時，曾在南京祿口機場轉機並停留約2小時。

南京祿口機場正是近期大陸本土疫情的「暴風眼」。30日上午，南京疫情防控發布會通報了南京疫情感染源，個別清潔員清掃俄羅斯入境CA910航班時感染，進而在保潔員工之間擴散傳播。

截至29日24時，南京累計185例新冠本土確診，南京疫情傳播鏈已擴散到大陸至少7省17地，感染者超過200人。