中國防疫嚴控出境 上半年簽發普通護照大減98%

據發布，為防境外疫情移入，中國上半年簽發普通護照33.5萬本，僅為2019年同期的2%。中國國家移民管理局今天明確表示，沒有緊急必要事由，建議取消或延後出國出境計畫。

COVID-19疫情爆發後，中國嚴控國民出境，凡是以旅遊目的申辦護照的，迄今一律不簽發。

綜合陸媒北京青年報、中國青年報報導，中國國家移民管理局30日上午舉行新聞發布會指出，在上半年深化抗疫鬥爭、嚴防境外疫情移入工作中，國家移民管理局根據疫情形勢動態調整出入境政策，堅持「非緊急非必要不出境」，嚴格審批簽發普通護照和大陸居民出入境通行證件。

據發布，中國上半年共簽發普通護照33.5萬本，主要事由為出國留學、就業和商務，簽發量僅為2019年同期的2%。

此外，中國還暫停境外高中風險等級國家人員口岸簽證和入境、過境免簽，嚴格執行陸地口岸「客停貨通」政策，對入境貨機實行專區驗放，對出入境船舶及其船員實行非必要「不登輪、不登陸、不搭靠」措施，確保防疫安全。

針對疫情發生以來，民眾反映申辦護照等出入境證件比較困難，這一政策預計何時能放鬆？國家移民管理局新聞發言人陳杰指出，2021年，COVID-19疫情在境外持續蔓延，特別是新的變種病毒不斷出現，給全球疫情防控工作帶來重大挑戰。

他表示，根據國務院聯防聯控機制統一部署，國家移民管理局實施了一系列從嚴從緊政策措施，堅決防止疫情透過出入境管道傳播，取得了顯著效果。對非必要非緊急出境事由暫不簽發普通護照等出入境證件，就是其中之一。

陳傑表明，申請人如果沒有緊急必要事由，建議取消或延後出國出境計畫。

但他強調不會搞「一刀切」，對赴境外留學、就業、商務等確有需求人員的申請，經審核屬實後，都會及時受理簽發出入境證件。

儘管如此，中國從嚴簽發護照，仍對出國留學產生衝擊。許多網友反映，除非有國外學校的錄取通知書，上面有明確的開學日期，否則申請不到新護照。