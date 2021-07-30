疫情嚴峻 張家界：所有社區封閉管理、娛樂場所全關停
南京疫情擴散，湖南省通報多起本土染疫者，其中旅遊熱點張家界為最新傳播鏈。張家界市30日公告，所有居民非必要不外出，嚴格小區管控，所有居民小區實施封閉管理，社區網格化防控。
北京日報報導，張家界市疫情防控工作指揮部表示，新冠肺炎疫情防控形勢嚴峻複雜，加強疫情防控工作十分緊要、刻不容緩。疫情防控工作命令如下：
一、落實應急值守。全市各級各相關部門要啟動24小時疫情防控指揮值班體系，加強值班值守。二、控制聚集性活動。各地嚴禁舉辦大規模聚集性活動，鼓勵採取視頻等線上形式舉行。立即停止全市線下教學培訓聚集性活動。禁止各類酒席、集會、聚餐等活動，喜事緩辦、喪事簡辦。
三、減少人員流動。所有居民非必要不外出，確需外出要做好個人防護。四、嚴格小區管控。所有居民小區實施封閉管理。嚴格執行驗碼、測溫、戴口罩等防控措施。做到已摸排出重點防疫人員管控到位、居家隔離人員管控措施落實到位。
五、加強重點場所防控。所有景區景點、旅遊購物場所以及影劇院、KTV等密閉式娛樂休閒場所全部關停。
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